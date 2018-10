Les offres d'emploi "Jacquie et Michel" sont une arnaque

Depuis quelques semaines circule une annonce du site porno Jacquie et Michel sur les réseaux sociaux. La société de production semblait chercher des "filles sexy et très jolies" de La Réunion ainsi que des hommes. Avec une promesse de cachet très alléchante : 5.000 euros à visage caché et 7.500 à visage découvert.



Une proposition tellement tentante, surtout en ces périodes de vaches maigres, que plusieurs ont été tentés de répondre oui. Mais attention, il s’agit en réalité d’une arnaque.



Après avoir contacté le soi-disant site, 50 euros vous sont demandés pour "le paiement des frais de dossiers". Un récépissé bancal qui contient le nom et l’adresse du producteur supposé de la maison de production en France, ainsi que celle du siège social aux États-Unis, est alors renvoyé au candidat.



La somme de 100 euros est ensuite demandée pour couvrir les frais de consultation au CHU Sud pour la visite médicale obligatoire avec un médecin dont le nom n’est pas enregistré au sein de l’hôpital. Puis les demandes s’accumulent…



"On essaye de travailler pour bien vivre, on se dit que 150 euros contre 5.000 c’est une bonne affaire, ça peut aider à nourrir sa famille, et puis on réalise qu’on nous vole. Mettez-vous à ma place", s’indigne un internaute, dépité.