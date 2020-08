A la Une . Les offices de tourisme de St-Pierre, L'Etang-Salé et Cilaos fermés pour cause de suspicion de Covid-19

Pour cause de suspicion d'un cas de Covid-19, les offices de tourisme de la Civis sont fermés. Par N.P - Publié le Lundi 17 Août 2020 à 09:23 | Lu 1074 fois

Un cas possible de Covid a été détecté parmi le personnel de "Destination Sud Réunion", l'office de tourisme de la Civis. Les offices de tourisme de Saint-Pierre, l'Etang-Salé et Cilaos sont fermés jusqu'à nouvel ordre, en l'attente des résultats des tests.



Les locaux ont été désinfectés, rassure "Destination sud Réunion", qui rappelle l'importance des gestes barrières.