Revenir à la Rubrique SAINT PIERRE Les nuits sans lumière /Les jours de la Nuit

« Les jours de la Nuit » (anciennement Nuits sans lumière) ont été instaurées pour favoriser principalement l’envol des jeunes Pétrels et la ponte des tortues marines.

Depuis 2017, la municipalité de Saint-Pierre participe à l’opération en coupant les éclairages publics à partir de 19h sur les secteurs ne connaissant pas d’activités économiques nocturnes

ou ne présentant pas de risques élevés d’accidents en raison de la faible fréquentation.



Périodes d'intervention :



1- Extinction des éclairages routiers dans les quartiers suivant à partir de 19 heures du vendredi 08 avril 2022 au mercredi 04 mai 2022 (secteur correspondant au couloir emprunté par les envols des jeunes Pétrels) : Quartiers de Pierrefonds

Quartier de Bois d'Olives

Quartier de Ravine des Cabris 2- Extinction des éclairages des sites sportifs depuis le vendredi 08 avril 2022 de la manière suivante : Extinction des éclairages des terrains de proximité à partir de 20h30

Extinction des éclairages de stades de football, complexe sportif et boulodrome à 22h00

Extinction total des stades de football, complexe sportif et boulodrome les 17, 18, 24 avril 2022et le 1er mai 2022. 3- Aucune activité culturelle en extérieur en soirée sur le territoire pour la période du 08 avril au 04 mai 2022. Depuis 2017, la municipalité de Saint-Pierre participe à l’opération en coupant les éclairages publics à partir de 19h sur les secteurs ne connaissant pas d’activités économiques nocturnesou ne présentant pas de risques élevés d’accidents en raison de la faible fréquentation.Périodes d'intervention :1- Extinction des éclairages routiers dans les quartiers suivant à partir de 19 heures du vendredi 08 avril 2022 au mercredi 04 mai 2022 (secteur correspondant au couloir emprunté par les envols des jeunes Pétrels) :2- Extinction des éclairages des sites sportifs depuis le vendredi 08 avril 2022 de la manière suivante :3- Aucune activité culturelle en extérieur en soirée sur le territoire pour la période du 08 avril au 04 mai 2022.





Dans la même rubrique : < > Les Nuits sans lumière / Les Jours de la Nuit Règlement intérieur du temps méridien