A la Une ... Les nuits restent anormalement fraîches jusqu'à la fin du mois, un peu plus chaud en journée d'ici la fin de la semaine

Prévisions pour le mercredi 29 Janvier Temps sec avec des températures maximales souvent inférieures aux normales.



➡️ En ce début de matinée quelques paquets nuageux inoffensifs errent vers Saint Philippe et tutoient la côte vers Saint Paul et le Port. Mais le soleil n'en prend pas ombrage et les thermomètres en profitent pour retrouver des couleurs tropicales après une nouvelle nuit anormalement fraîche pour la saison.



En cours de matinée la couverture nuageuse essaie de tisser sa toile mais les nuages sont peu fougueux.



➡️ En début d'après-midi le gris réussit malgré tout à dominer dans l'intérieur mais les averses restent rares et très isolées. Les sommets au dessus de 2000/2200m s'exposent le plus souvent au soleil.

Les éclaircies gardent le contrôle sur le littoral en dépit d'un temps plus sombre entre Saint Philippe et Sainte Rose.



🎏 L'alizé n'est qu'un gentil petit vent d'Est sur les côtes Nord et Sud. Sur les plages de l'Ouest il rentre temporairement venant du Sud notamment vers la Saline et rafraîchit un peu.



🌊 La mer est peu agitée à l'exception de la portion des côtes du Sud sauvage où elle s'agite encore sous l'effet de la houle résiduelle.

La température du lagon est voisine de 28°. Filet de protection autorisant la baignade installé à Boucan Canot mais baignade interdite aux Roches Noires.



🌡️ Les températures maximales sont inférieures aux normales de Janvier. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h59 le 30 -- Coucher du soleil : 19h01 le 29



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 Le Port 30/31 Saint Paul 30 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 31/32 Tan Rouge 25 Colimaçons 25 Les Makes 24 Saint-Louis 30/31 Pierrefonds 29/30 Saint Philippe 28/29 Sainte Rose 29 Saint Benoit 29 Saint André 30 Volcan 19/20 Maïdo 18/19 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 25 Salazie 25

Températures relevées sous abri ce matin à 4heures dans les stations de METEO FRANCE: nouvelle nuit anormalement fraîche avec souvent un petit 20° sur le littoral excepté l'Ouest et 6° au Maïdo et au volcan, 8° à Bourg Murât et tout juste 10° à Cilaos.

Analyse de la situation de surface ce matin: petit vent d'Est sur les Iles Soeurs. Temps sec. La zone de convergence(ZCIT) commence à s'activer au Nord de 10°Sud.



Tendances générales pour le jeudi 30 et le vendredi 31 Janvier.

➡️ Les nuages dominent dans l'intérieur et les hauts l'après-midi et sont éventuellement un peu plus généreux . Les averses concernent les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest et l'intérieur. Des débordements localisés sont possibles sur la côte.

Les sommets restent ensoleillés et le soleil est moins contrarié sur le littoral Sud.



🎏 Le vent n'est pas véloce et nous arrive de l'Est jeudi. Il a tendance à se renforcer un peu vendredi vers Saint Leu et Sainte Rose en soufflant de l'Est Sud Sud-Est.



🌊 La mer reste agitée sur les côtes Sud avec l'arrivée d'une petite houle de Sud-Ouest.



🌡️ Les températures maximales remontent lentement et se rapprochent du niveau normal pour une fin Janvier.







Beaucoup de bleu sur la carte: le ciel certes mais ici cela traduit la faiblesse des vents sur notre zone. Le flux remonte toujours gentiment du Sud-Est. Il est sec et bien frais la nuit pour la saison. PATRICK HOAREAU Lu 241 fois







