Les nouvelles offres du centre de vacances de l'Hermitage

On ne pouvait rêver mieux comme lieu pour petits et grands. Bungalows colorés, jeux ludiques, petits repas mijotés par des chefs, activités nautiques, accrobranche et bientôt des jeux d’eau… Pendant qu’un groupe d’enfants confectionnent des mobiles planétaires, un autre s’en est allé découvrir les joies du paddle dans le lagon de l’Hermitage. Il y a comme un air de vacances…



Depuis le 8 janvier, le Centre de Vacances de l’Hermitage à rouvert ses portes au public. Après avoir rénové et embelli le site -avec la participation de la Mairie de Saint-Paul- , la Caf vient de confier sa gestion à l’Association Centre de Vacances et de Loisirs Bois Corail. Sa mission aujourd’hui : proposer un environnement de détente, agréable et sécuriser pour développer l’autonomie des enfants et le lien entre parents-enfants. Dans cette optique, l’Association CVLBC propose deux types de prestations : des séjours vacances pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans et weekends familles-parentalité durant la période scolaire.



Les séjours vacances enfants

Durant les vacances scolaires, le Centre de Vacances de l’Hermitage CAF accueille en hébergement pension complète les marmailles âgés entre 6 et 12 ans pour une durée qui varie entre 6 et 9 jours. Sur place, ils profitent des multiples activités : nautiques mais aussi ludiques (en partenariat avec Sciences Réunion), sportives et culturelles. Le centre est aussi agréé pour l’accueil de six enfants en situation de handicap. 36 enfants peuvent être accueillis par séjour sur le centre de vacances. La participation financière est calculée en fonction des ressources de la famille, un barème qui peut varier de 65 à 350 euros le séjour.



Des weekends consacrés à la famille

Sur l’année, 21 weekends sont consacrés à la cellule familiale réunionnaise. « La vocation du centre est avant tout sociale et permettre à des familles de passer un moment agréable dans l’Ouest en participant à des activités et aux ateliers », précise Christelle Audibert, directrice générale Petite Enfance du centre. A travers ces activités obligatoires, l’idée est de tisser et renforcer des liens. « En participant à ses activités, les familles favorisent les échanges, sortent de leur environnement et tissent des liens entre elles, mais également parmi les membres. Pour certaines, c’est aussi rompre l’isolement », précise Christelle Audibert.



Le temps d’un weekend balnéaire pour participer à des ateliers parentalité thématiques. « Le premier weekend de février, Esther Lobet (Cheffe et nutrithérapeute) animera un atelier sur l’alimentation. D’autres thématiques seront abordées comme la communication positive ou encore l’adolescence en fonction du profil du public et de la demande.



L’Association affirme ainsi sa véritable mission sociale en soutenant la parentalité autour de ces ateliers information/prévention. En outre, le centre propose également un tarif accessible pour tous et sans condition de revenu fixé à 26 euros par jour et par personne. Il comprend l’hébergement en pension complète, l’accès aux activités et aux jeux : sorties en bateau, Kayak, paddle, jeux sensoriels, fabrication d’instrument de musique, activités scientifiques, voile, soirées contes…



Une alimentation aux petits oignons

En complément de cette dimension sociale, le Centre de Vacances de l’Hermitage apporte une attention toute particulière à l’alimentation des enfants, et de la famille. Trois chefs, élaborent des menus gastronomiques et équilibrés des familles les weekends et des enfants durant les vacances. « Les confitures sont faites-maison, et la part-belle est faite aux produits locaux et de saison. Nous sommes heureux de participer à l’éducation nutritionnelle des enfants en leur faisant découvrir des saveurs dont ils n’ont pas l’habitude de goûter », argue Farrah Ouedder, la directrice du site. Dans l’assiette cette semaine, du cambar au citron, du cari de légines, un cassoulet fait-maison ou encore une salade de quinoa aux légumes. Bon appétit !



Centre de vacances de l’Hermitage Caf

20, avenue des Mascareignes 97434 Saint-Gilles-les-Bains

Tél : 02 62 71 18 45 – Fax : 0262 38 12 86 E-mail : ermitage@cvlboiscorail.re

Plus d'infos sur le site internet : http://www.cvlboiscorail.re et la page Facebook : https://www.facebook.com/vacancereunion





