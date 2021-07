A la Une . Les nouvelles modalités d’accès à l’aéroport Roland Garros

Du 2 au 15 août 2021, l’aérogare passagers sera accessible qu’aux voyageurs et aux clients des compagnies aériennes. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 à 18:04

L’Aéroport de la Réunion Roland Garros informe les passagers, accompagnants et clients des compagnies aériennes qu’à compter du lundi 2 août et jusqu’au dimanche 15 août inclus, l’accès à l’aérogare passagers sera exclusivement réservé aux voyageurs munis de leur titre de transport et aux clients des compagnies aériennes présentes dans l’enceinte de l’aérogare.



Pour les enfants mineurs non accompagnés et toute personne nécessitant une assistance, un accompagnant par voyageur est autorisé.



A ce titre, les accompagnants pourront utiliser le dépose minute (10 minutes maximum) ou le parking proximité P1 pour déposer ou récupérer un proche.



Il est rappelé à l’ensemble des usagers du strict respect du protocole sanitaire, notamment de l’obligation du port du masque à l’intérieur et à l’extérieur de l’aérogare ainsi que la distanciation d’1 mètre.





