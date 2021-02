La grande Une Les nouvelles mesures qui entrent en vigueur samedi et lundi

La circulation à bas bruit des variants du Covid impose à la préfecture et le rectorat de renforcer les mesures existantes. Les jauges des magasins et les lieux de culte font partie des domaines qui voient leur jauge revue à la baisse de manière drastique. Un autre volet concerne les écoles à compter du lundi 8 février. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 3 Février 2021 à 18:40 | Lu 3317 fois





C'est ainsi qu' à compter du samedi 6 février, une série de nouvelles dispositions viennent s'ajouter au cadre réglementaire .



• Renforcement des normes de jauge dans les magasins



Les jauges de l’ensemble des commerces sont réévaluées en fonction de la surface :



o inférieur à 8m2 :1 seul client,

o Entre 8 et 400m2 : 8m2 par personne;

o +400m2 : 10m2 par personne.



Les commerçants sont responsables du respect de la jauge et de l’application des protocoles sanitaires dans leurs locaux. La capacité maximale d’accueil de l’établissement doit être affichée et visible depuis l’extérieur. Un système de comptage doit être mis en place dans les centres commerciaux. Les contrôles seront renforcés durant la période d’affluence des soldes.



• Renforcement des protocoles dans les lieux de culte



Afin de s’adapter à l’évolution de la circulation du virus et suite à l’avis du Haut Conseil de la Santé publique, le protocole sanitaire applicable dans les écoles et les établissements scolaires est renforcé à compter du 8 février : o Port du masque obligatoire pour tous élèves des écoles élémentaires (CP au CM2) dans les espaces clos, les extérieurs et aux abords des établissements scolaires. Seuls les masques chirurgicaux ou grand public de catégorie 1 sont autorisés,



o En maternelle, dès l’apparition d’un cas confirmé : mise en septaine de l’ensemble de la classe (hors enseignants et ATSEM portant le masque),



o En école primaire, collège, lycée, dès l’apparition de 3 cas confirmés de fratries différentes : mise en septaine de l’ensemble de la classe (y compris enseignants),



o En cas de signalement d’un cas de variant : fermeture de la classe,



o En cas de suspicion d’un cas de variant : décision concertée ARS/rectorat/chef d’établissement/préfecture,



o Distanciation de 2 m ou dispositif de séparation entre les groupes dans la restauration collective, o Non brassage des élèves de classes différentes (sport, restauration collective, activités...),



o Journées portes ouvertes et forums lycéens dématérialisés,



Rappel des mesures internes applicables sur le territoire :



Les mesures de lutte contre la Covid-19 énoncées à l’arrêté préfectoral n°2021-164 du 31 janvier 2021 restent en vigueur. Port du masque obligatoire pour toutes les personnes âgées de 11 ans et plus se déplaçant à pied sur la voie publique, Distance minimale de 2m entre deux personnes en cas d’absence du port du masque, Rassemblements et activités de plus de 6 personnes interdits sur la voie publique et dans les lieux

ouverts au public (plages, espaces verts, aires de loisirs, parcs, jardins municipaux...), Interdiction des pique-niques, de la consommation de boissons ou de nourriture dans les espaces publics et sur la voie publique, Accueil des personnes dans les établissements recevant du public soumis à des protocoles sanitaires renforcés, Interdiction de toute activité de danse dans les établissements recevant du public, Interdiction des évènements de convivialité et de promotion dans les entreprises et les

collectivités, sauf en cas d’application du protocole restauration, Distanciation de 2 m obligatoire entre les chaises de deux tables différentes si une paroi fixe ou amovible n’assure pas la séparation physique, Motif impérieux pour les déplacements aériens.

Seuls les voyageurs justifiant d’un motif impérieux d’ordre familial, professionnel ou de santé peuvent entrer sur le territoire. Des contrôles systématiques des pièces justificatives sont réalisés par les compagnies aériennes à l’embarquement et par la police aux frontières au débarquement pour les voyageurs en provenance de Mayotte. Des contrôles réguliers sont effectués par la police aux frontières au débarquement pour les voyageurs en provenance de métropole. Tous les voyageurs arrivant sur le territoire sont soumis à une septaine et doivent réaliser un test de contrôle à J+7. Des SMS de relance en vue du test sont envoyés à tous les voyageurs. Pour les passagers en provenance de Mayotte, cette relance est également effectuée par téléphone. Les mesures de lutte contre la Covid-19 énoncées à l’arrêté préfectoral n°2021-164 du 31 janvier 2021 restent en vigueur.