A la Une . Les nouvelles mesures qui entrent en vigueur aujourd'hui dans les lieux de culte

La préfecture a annoncé de nouvelles mesures pour faire à la reprise de l’épidémie et l’introduction des variants dans l’île. Les lieux de cultes devront également s’adapter avec une distanciation sociale plus importante. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 6 Février 2021 à 07:36 | Lu 875 fois

Les fidèles doivent également s’adapter aux nouvelles restrictions pour faire face à l’épidémie. Ce samedi, de nouvelles mesures entrent en vigueur dans les lieux de culte où un protocole renforcé a été mis en place.



La distanciation sociale sera augmentée de 1 à 2 m. Autrement dit, des emplacements vides seront laissés entre deux fidèles (banc, tapis, etc.).



Lors de sa conférence de presse, le préfet a également eu un mot sur les festivités du Nouvel An chinois. Les danses du lion ne seront autorisées que si elles respectent les mesures, la danse étant interdite sur la voie publique.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur