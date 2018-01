Société Les nouvelles conditions d’admission à l’université Les lycéens de terminale pourront saisir leurs vœux pour leur première année post-bac sur le portail Parcoursup à partir du lundi 22 janvier 2018. Cependant, des " compétences " sont désormais attendues par les universités afin d’accepter ou de refuser l’admission des nouveaux bacheliers.





Afin de pouvoir classer les futurs étudiants, les universités devront prendre en compte les notes, les appréciations, les lettres de motivation ou encore les activités extrascolaires.



Ces critères permettant de départager les élèves ont été mis au point en seulement quelques semaines et des désaccords persistent.



Même si le bulletin de notes demeure un outil important afin de déterminer le profil d’un étudiant, le président de la FAGE, Jimmy Losfeld, pense qu’il n’est pas suffisant pour évaluer les compétences du candidat. Selon lui, les appréciations, les avis du conseil de classe et les lettres de motivation ne sont pas à négliger.



Tandis que la filière des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) a établi un barème sur 150 points, d’autres filières " ont simplement validé les pièces qui seront prises en compte pour évaluer chaque attendu ".



Cependant, dans certaines facultés qui attendent près de 15 000 vœux dans chaque licence, Olivier Oudar, le vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire à l’université Paris-XIII, avoue qu’il va être " impossible d’avoir un examen approfondi de chaque dossier ". Il s'agit donc d'une mesure qui divise l'avis des universitaires.



Afin de ne pas manquer de transparence comme ce fut le cas avec l’ancienne plateforme Admission post bac, un comité scientifique et éthique sera chargé de veiller au bon fonctionnement et au " respect par la plate-forme des principes juridiques et éthiques qui la fondent " comme l'avait annoncé la ministre de l'Enseignement Supérieur, Frédérique Vidal.



