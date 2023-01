Les nouveaux visages des "Jeunes avec Macron" Outre-mer

"Les Jeunes avec Macron" annonce la nomination d'une nouvelle équipe de coordination pour les Outre- mer.



C'est une nouvelle équipe composée de jeunes ultramarins de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique qui prend le relais de la Coordination Outre-mer. Ils sont étudiants ou jeunes actifs et souhaitent défendre les valeurs progressistes du mouvement de jeunesse de la majorité présidentielle.



Issus de parcours différents, ils ont en commun la fierté de faire partie du premier mouvement politique de jeunesse de France, incarnant une jeunesse qui s’émancipe et qui n’a pas peur de s’engager. Avec une volonté de mettre la jeunesse ultramarine au cœur de leurs actions.