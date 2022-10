Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les nouveaux visages de la jeunesse saint-pauloise Six enfants, âgés de 8 à 12 ans, élus au sein du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes de Saint-Paul et six adolescents, de 13 à 17 ans, participeront au 13ème Congrès national de l’Association nationale des conseils d’enfants et des jeunes (ANACEJ), organisé du 25 au 28 octobre à Arras.

Ce déplacement traduit cette forte ambition pour la jeunesse saint-pauloise. Cette nouvelle étape s’inscrit dans la continuité du titre Ville Amie des Enfants décerné par UNICEF à la commune de Saint-Paul. Cette distinction consacre la stratégie de la Municipalité dédié à la petite enfance, l’enfance et à la jeunesse. Cette rencontre conviviale entre les élus, les enfants et les adolescents marque l’engagement pris par la Municipalité pour favoriser leur réussite. L’enjeu est de former les citoyens de demain. La volonté de renforcer leur implication dans la vie de la cité représente une priorité majeure. Car parmi eux se trouvent peut-être nos talents, nos pépites, notre avenir… C’est le sens de la participation de ces deux délégations au congrès national de l’ANACEJ.

Cet événement représente une manifestation d’envergure nationale. L’ANACEJ anime un réseau de 542 collectivités territoriales, de 19 mouvements de jeunesse et d’éducation populaire. Ce rassemblement favorise l’échange, l’ouverture de ces citoyens de demain.

Les enfants et les jeunes amenés à se déplacer vivront une expérience enrichissante. Car le thème 2022 de ce congrès abordera les différentes formes d'expression et de participation. Avant leur départ, le Conseiller municipal, délégué à la Jeunesse et au Conseil Communal des Enfants et des jeunes, Kévin DAIN, l'Adjointe aux Affaires scolaires, Nila RADAKICHENIN, et la Conseillère municipale en charge du développement des actions intergénérationnelles, Roxanne PAUSE-DAMOUR, leur remettent un kit de départ près de l'Hôtel de Ville ce 20 octobre 2022. L'occasion pour ces élu·es, en charge de représenter le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, de décliner la stratégie déclinée en faveur des jeunes de 12 à 25 ans.





