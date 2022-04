Rubrique sponsorisée Les nouveaux champions de France de karaté full contact sont Saint-Paulois !

Par Ville de Saint Paul - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 16:15

L’association Omnisport de Saint-Gilles (AOSG), qui a pour but de développer et de promouvoir les sports de combat dans le quartier de Grand Fond à Saint-Gilles-les-Bains, accueille de nombreux jeunes champions et championnes de karaté full contact. Au championnat de France de karaté full contact, qui s’est déroulé ce week end à Paris au gymnase Pierre de Coubertin, des jeunes saint-paulois se sont illustrés dans leur catégorie respective :

Frédéric TORPOS – Vice Champion de France dans la catégorie des -35kg.



Theo ARAUX – Vice Champion de France dans la catégorie des -50kg.



Léonel LATCHOUMAYA – Champion de France dans la catégorie des -55kg.



Mathieu REFESSE – Champion de France dans la catégorie des -50kg.



Noah ARMOURGOUM – Champion de France dans la catégorie des -45kg.



Inayah ANGALAMA – Championne de France dans la catégorie des -45kg.



Saint-Paul, terre des talents et des créativités et labellisée Ville Active et sportive, est fière de ses champions !