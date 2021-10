Les nouveautés du 14e Rallye de Saint-Joseph

Le 14e Rallye de Saint Joseph BMW-NTR organisé les 22 et 23 Octobre prochains marque la poursuite de la montée en puissance technique du club dyonisien. A l’occasion du Tour Auto de la Réunion fin Juillet, l’équipe de la nouvelle présidente Muriel Rajoël avait innové en mettant à disposition une remontée de chronos live des performances signées par chaque concurrent. A l’occasion de la deuxième épreuve organisée par cette mandature, un nouveau step est franchi.



Bien évidemment l’acquis reste en place mais l’organisateur développe la remontée de «splits», chronos intermédiaires signés par les concurrents et enregistrés par les cellules. Ce sont donc de précieuses informations qui seront désormais disponibles tant pour les spectateurs que pour les concurrents avec des temps intermédiaires au cordeau fournis par la plateforme de remontée de chronos Live sur le site asareunion.re.



Les officiels PC à la Réunion sont habitués à utiliser les logiciels fournis par l’entreprise Patrick Soft qui équipe également tous les PC inscrits dans les différents Championnat de France des Rallyes de la FFSA. L’ASA Réunion avec ses partenaires a donc invité Mickaël, qui gère les chronométrages en CDF 1ere division afin d’adapter le système de chronométrage ITS au logiciel. A la Réunion, les voitures seront également reconnues par puce compatibles système RFID (antennes) dont le signal sera capté par des récepteurs à l’arrivée lancée pour permettre l’identification automatique du véhicule qui vient de figer le chrono. Ce système n’est pas encore utilisé en CDF et l’ASA Réunion est donc en avance sur le plateau national. Clairement, la qualité et la fiabilité des informations seront du niveau le plus élevé en compétition tel qu’en WRC.



Le Rallye de régularité sera suivi de près et les contrôles seront effectués automatiquement par l’entremise du système GPS.



GPS nouvelle génération, puces compatibles système RFID, logiciel de gestion à la pointe du développement, l’ASA Réunion est très clairement de plein pied dans le XXIe siècle et l’objectif est de fournir une information instantanée et fiable aux pratiquants.



Les spectateurs, suiveurs, assistance ne seront pas en reste avec le déploiement d’une solution de couverture vidéo disponible en temps réel sur l’ensemble des plateformes qui le désirent (YouTube, Facebook...). Plus de 20h de direct vidéo intégral seront assurées avec pas moins de 10 caméras HD pilotées par une régie finale assurant la diffusion des images et des information chrono en temps réel. Des caméras seront ainsi disposées à chaque arrivée, chaque départ et le long des tracés permettant de suivre en temps réel et sur la longueur chaque concurrent. Cette couverture vidéo totalement novatrice permettra de suivre au plus près TOUS les concurrents et assurer un flux d’informations permanent avec un correspondant et une caméra supplémentaire en permanence dans les paddocks pour diffuser une information la plus large possible. Bien évidemment les chronos, classements, splits seront également diffusés en temps réel durant le flux vidéo.



Par ailleurs, une couverture radiodiffusée sera également disponible sur les ondes d’Azot Radio sur toute la zone Sud de la Réunion permettant à ceux qui ne disposent pas d’une connexion internet de pouvoir accéder aux informations les plus essentielles.



Rien ne vaut l’ambiance tellement spécifique des rallyes organisés à la Réunion par l’ASA Réunion. Néanmoins, pour vous permettre de suivre au plus près le 14e Rallye de Saint Joseph BMW-NTR quel que soit l’endroit où vous vous trouvez sur la planète, vous aurez tout loisir de bénéficier gratuitement d’une information claire, officielle et permanente sur l’ensemble de la course et des catégories.