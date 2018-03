Education Les neurones des élèves réunionnais en marche pour les 24h de l’innovation Les 24h de l’innovation à la Réunion ont débuté ce jeudi matin à 10 heures dans tous les établissements scolaires participants. Nous sommes partis à la rencontre d'une des six équipes qui bûchent au lycée Lislet Geoffroy.

10 heures, ce jeudi 15 février 2018, les 26 sujets pour les 24h de l’innovation ont été dévoilés en même temps dans tous les établissements scolaires participants au concours. Les équipes ont ainsi choisi leur sujet de prédilection, sur lequel ils vont devoir plancher jusqu’à demain 10 heures. Collégiens, lycéens, et étudiants post-bac font marcher leurs neurones afin de trouver la, ou les, solution(s) innovantes pour le projet qu’ils ont sélectionné.







Laurianne, en Terminale Littéraire au Lycée Lislet Geoffroy et Florian, en seconde général, nous ont expliqué ce début de journée intense. Ils font partis d'une équipe de six élèves, avec une troisième, un post-bac et deux autres terminales. Après plusieurs hésitations, ils ont finalement choisi le sujet du renouvellement de l’eau.



Bien qu’ils n’aient mis en place leur équipe que quelques minutes avant le début des 24h, il semble y avoir une bonne cohésion et déjà de bonnes idées. Mais il faudra attendre vendredi midi pour connaître les équipes sélectionnées dans chaque établissement pour concourir à la finale samedi à la cité du Volcan.



Au lycée Lislet Geoffroy, une salle avec des lits de camp a été installée. Mais les élèves ont dû se relayer pour se reposer car il n'y en avait pas pour tout le monde... D'autant qu'il y avait encore du pain sur la planche pour trouver l'innovation tant attendue… Charline Bakowski





