La grande Une Les négociations se précisent entre un groupe mauricien et Run Market

L'enseigne commerciale réunionnaise Run Market va-t-elle être rachetée par le groupe mauricien IBL ? Selon nos informations, les négociations ont franchi un nouveau palier lundi soir. Le tour de table se poursuit. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 5 Octobre 2022 à 13:58

Quel avenir pour les 750 salariés des enseignes Run Market ? La continuité de leur emploi sera peut-être assurée par un acteur majeur de la grande distribution à l’île Maurice. Encore faut-il que ce rachat, s’il venait à être finalisé, en vienne à présenter des garanties sur le plan social notamment et à être validé par l’Autorité de la concurrence ensuite.

Selon nos informations, c’est donc le groupe IBL qui tiendrait la corde parmi les acteurs économiques qui se sont montrés intéressés ces dernières semaines par un projet de rachat des Run Market. "Des cadres d’IBL sont bien venus prospecter les quatre grandes surfaces ces dernières semaines", nous confirme un proche du dossier mais "nous étions en attente de savoir ce que leur conseil d’administration allait décider à leur siège à l’île Maurice. A ce jour, rien n’est officialisé."



En 2020, Make Distribution avait repris le fonds de commerce de quatre grandes surfaces qui avaient été elles-mêmes précédemment rachetées par le groupe GBH à Vindémia (Score, Jumbo Score). La cession de ces quatre hypermarchés permettait au groupe Hayot d’entrer dans les clous des règles anti-monopole lors de l’examen de son dossier par l’Autorité de la concurrence.



Les Run Market Duparc à Sainte-Marie, du Chaudron à Sainte-Clotilde , de la Cocoteraie à Saint André et de Savanna Saint-Paul ont très vite été minés par un contexte peu favorable et inédit comme "les mesures sanitaires d’urgence liées au Covid ainsi que la désorganisation des transports maritimes", avait mis en avant l’équipe dirigeante ces derniers mois.



Mais le 10 septembre dernier, le président historique de Make Distribution, Gabriel Maden, avait été révoqué de ses fonctions par l’actionnaire « société Adrien Bellier ». Une décision de crise qui faisait suite aux déclarations alarmistes, le 22 août, de membres de l’Observatoire des prix qui avaient prédit la disparition inéluctable de Run Market.



Un accord de principe trouvé lundi soir ?



Le groupe commercial avait contesté la lecture de Christophe Girardier de l’OPMR en informant que, de son côté, "conformément à l’accord de conciliation signé entre ses partenaires financiers, et homologué fin juin 2022, Run Market avait lancé une revue stratégique dont les résultats sont attendus pour le début du mois de novembre".



Selon nos informations, un accord de principe aurait été trouvé lundi soir avec le groupe IBL, côté en bourse et investi dans plusieurs pôles d’activité à l’île Maurice et à l’internationale, dont un pôle consacré à la grande distribution à travers la chaîne d’hypermarchés « Winners » que les Mauriciens connaissent bien. L’île soeur en compte 25. La dernière grande surface a été inaugurée en avril dernier au Victoria Urban Terminal, à Port-Louis, portant à 29% de parts de marché le poids d’IBL dans le secteur de la grande distribution à l’île Maurice. Certaines de ses références de produits proviennent du groupe IBL en Afrique du Sud.



Ce jeudi matin au Port, le comité social et économique central (CSEC), qui regroupe tous les membres élus du CSE de chaque magasin Run Market de l’île, est convoqué par la direction du groupe pour un point de situation. Cette perspective de rachat pourrait être à l’ordre du jour.