La grande Une Les négociations démarrent pour sauver les filières fruits et légumes

Les agriculteurs sont montés au créneau ce lundi matin et ont obtenu des garanties du Département de l'Etat. Des travaux vont démarrer pour la mise en place de dispositifs d'aides aux filières végétales. Par SF - Publié le Lundi 13 Février 2023 à 15:16





L'intersyndicale agricole qui a mené un front commun pour la signature de la convention canne 2022-2027 s'est reformée ce lundi pour une nouvelle lutte. Les agriculteurs et les éleveurs se mobilisent pour défendre la filière agroalimentaire . Ils déplorent des coûts de production élevés qui limitent leur capacité d'investissements et mettent en péril leur activité.

Stéphane Sardon, président de la FDSEA (Fédération départementale des syndicats et des exploitants agricoles) :



Les difficultés rencontrées par les agriculteurs



Jean-Michel Moutama, président de la CGPER (Confédération générale des planteurs et des éleveurs de La Réunion), explique la situation dans laquelle se retrouvent les travailleurs : "On subit l'inflation, à cause des contextes géopolitique, climatique et sanitaire. Notre matière première a vu ses prix doubler. Quelle entreprise peut tenir une telle hausse ?"



Dominique Clain représente l'UPNA (Unis pour nos agriculteurs) et évoque notamment les conséquences de ces coûts qui augmentent : "L'inflation qu'on subit, ce sera la population qui la paiera demain".



La filière agroalimentaire a été oubliée par les pouvoirs publics, assurent les syndicats. Guillaume Sellier, président des Jeunes Agriculteurs, déplore : "Elle n'a rien obtenu dans les plans de relance ou de résilience. Il faut une solution pérenne pour l'agriculture réunionnaise mais aussi pour nourrir la population réunionnaise. On nous demande de nourrir la population mais on ne nous donne pas les moyens."

Marie-Rose Séverin, vice-président de la FDSEA :





Des aides et une rencontre ministérielle obtenues



Au terme de leur manifestation rue de Paris, les agriculteurs ont d'abord été reçus au Département. Le président Cyrille Melchior leur a assuré la mise en place dans les prochaines semaines d'une aide pour l'achat des matières premières dont les coûts ont récemment explosé. Des groupes de travail seront aussi par la suite mis en place pour la sauvegarde des différentes filières végétales et animales, a affirmé le conseil départemental aux syndicalistes.



Ces derniers ont ensuite été reçus par le préfet qui se familiarisait pour la première fois avec une mobilisation des agriculteurs.



L'intersyndicale a obtenu une réunion de travail avec le cabinet ministériel de Jean-François Carenco dès ce mercredi mais devrait aussi s'entretenir avec le ministre lors de sa venue jeudi et vendredi.



