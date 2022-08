Les mutations dans l'Hexagone

Après ces différents articles sur les "exilés" de la fonction publique, je voudrais parler de mon expérience et ma façon de voir cela. Lorsque l'on passe un concours de la fonction publique, nous savons déjà les conséquences. Que nous devons partir en métropole. C'est le principe du concours nationale. Lors des épreuves de sélections, souvent on nous pose la question de la mobilité et nous disons tous que cela ne nous dérange pas. Donc pourquoi ensuite se défausser? Ça serait donc un mensonge pour réussir un concours dans ce cas. Depuis la nuit des temps le principe de ces concours n'ont jamais changé. Nos choix sont personnelles.



Pour ceux qui ne veulent pas ou peuvent pas partir il y a les concours territoriaux qui permettent de rester dans nôtre île et être fonctionnaire, les concours de professeurs des écoles concernant l'éducation nationale. Chaque lauréat est confronté à diverses difficultés ou raisons pour rester mais passer un concours nationale a été un choix et non une obligation car il y a beaucoup d'autres emplois notamment dans le privé.



L'une des difficultés de l'hexagone est de trouver un logement lorsqu'on vient de gagner un concours. C'est un parcours du combattant. Dépendant des régions si l'on a pas d'économies il reste difficile pour se loger en attendant d'avoir trouver un logement. Il y a aussi le problème du suivi de santé. Contrairement à la Réunion, il est quasiment impossible de trouver un médecin traitant dans beaucoup de régions ou avoir un rendez-vous avec des spécialistes. Les déserts médicaux sont partout. Certaines régions car elles ne sont pas attrayantes pour les nouveaux, d'autres car les médecins et autres préfères aller travailler dans des pays frontaliers qui sont beaucoup mieux rémunérés qu'en France et aussi car la vie peut-être très chère comme Paris, Haute-Savoie ou le Sud de la France. C'est plutôt là dessus que l'on devrait mettre l'accent pour que l'arrivé dans l'hexagone se passe bien.



Cela serait totalement inconscient de régionaliser les postes de ce concours car beaucoup n'auraient plus de chances et nous sommes à la Réunion, nous restons Français. Cela serait aussi injuste face à ceux qui sont parti en métropole depuis longtemps et qui peut-être y sont resté par manque de choix et car ils ont du construire leurs vies dans l’hexagone.



Nous sommes entrain d'écouter certains qui veulent donner de l'espoir pour des raisons obscures mais nous prenons le problème à l'envers. Que l'on mette plutôt des mesures d'accompagnement et un vrai suivi pour ceux et celles qui partent au lieu d'essayer de changer des règles que nous avons pris le choix d'accepter en partant. Si nous écoutons certains. Nous allons détruire indirectement les concours et la fonction publique.