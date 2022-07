A la Une . Les musulmans réunionnais célèbrent l’Aïd El-Kebir

Les musulmans de l’île célèbrent l’Aïd El-Kebir ce dimanche 10 juillet. Les fidèles vont commémorer "la grande fête", l’une des plus grandes célébrations de l’Islam. Par GD - Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 à 07:05

Les musulmans fêtent aujourd'hui l'Aïd-El-Kebir (ou Aïd-El-Adha), l'une des fêtes les plus importantes de l'Islam. Elle commémore le sacrifice d'Abraham, qui s'apprêtait à obéir à un commandement divin en sacrifiant son fils Ismaël, remplacé finalement par un mouton par l'archange Gabriel.



Depuis, traditionnellement, les musulmans égorgent un mouton pour commémorer cette fête qui marque également la fin du pèlerinage à la Mecque. La viande de l’animal sera ensuite partagée en guise de fraternité, notamment pour les plus démunis. L’Aïd El-Kebir symbolise le partage et la fraternité.



Eïd moubarak