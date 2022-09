Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Les musées et établissements culturels du Département participent aux Journées Européennes du Patrimoine 2022

Vernissages d’exposition Vernissage de l’exposition Titrain lontan : l’aventure ferroviaire de La Réunion aux Archives départementales le jeudi 15/09



Temps Forts Archives départementales : Exposition « Titrain lontan »

musée Léon Dierx : présentation du livre de Bernard Leveneur : « musée Léon Dierx- Ile de La Réunion »

Artothèque : présentation du site internet

IHOI : présentation du livret numérique « Regards croisés Saint-Denis – Maputo. Découvre ma ville, Discobre a minha cidade », restitution du jumelage entre Collège de Bourbon (Saint-Denis, Réunion) et Lycée Gustave Eiffel (Maputo, Mozambique)

ARCHIVES DEPARTEMENTALES Samedi et dimanche : de 13h30 à 17h30

Visite libre de l’exposition « Titrain lontan : l’aventure ferroviaire de La Réunion »

Aide aux recherches généalogiques et historiques, en collaboration avec le Cercle généalogique de Bourbon 14 h, 15 h et 16 h : les coulisses des archives. Visites commentées du bâtiment

14 h - 15 h 30, 15 h 30 - 17 h : Atelier de cinéma d’animation avec Laurent Pantaléon - Tout public, à partir de 8 ans

15 h 30 - 16 h 30 : Conférence d’Éric Boulogne (Académie de La Réunion, association Ti Train). « Le Chemin de fer de La Réunion : Le ti train lontan »



ICONOTHEQUE (IHOI) Samedi : 16h00-18h00, à Saint-Denis, Villa Déramond-Barre

Remise des prix du concours de photographie "Monuments de beauté de l'océan Indien", collégiens de l’océan Indien (Les Comores, Les Seychelles, Madagascar, Maurice, Mayotte, Mozambique et La Réunion), avec des lauréats mahorais et réunionnais.

Vernissage de l’exposition virtuelle « Monuments de beauté de l’océan Indien », restitution des 12 premiers projets finalistes du concours.

Présentation du livret numérique « Regards croisés Saint-Denis – Maputo. Découvre ma ville, Discobre a minha cidade », restitution du jumelage entre Collège de Bourbon (Saint-Denis, Réunion) et Lycée Gustave Eiffel (Maputo, Mozambique), sur le thème du patrimoine iconographique.





BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE Samedi et dimanche : de 14h00 à 18h00

Exposition : « Libris, poèmes à l’infini » de Jack Beng Thi

14h00 à 16h00 : Atelier artistique

16h00 : visites guidées de l’exposition

Samedi

Projection

18h00 : « Traverse » , documentaire du village de la Plaine des Palmistes par les photographes Thierry Hoarau, Romain Philippon, Lucie Vidal et du créateur sonore Stefan Barniche.



ARTOTHEQUE Samedi et dimanche : de 9h30 à 17h30

Présentation du site internet

9h30 à 17h30 : Visite libre de l’exposition de Jacques Kuyten et visite des réserves

Samedi

11h00-12h00 / 15h-16h00 : Yves Michel Bernard : Histoire de la photographie

Dimanche

11h00-12h00 / 15h-16h00 : Café de l'Arto, l’artiste et son expo avec Jacques Kuyten





MUSEE LEON DIERX Samedi et dimanche : de 9h30 à 17h30

Présentation du livre de Bernard Leveneur « musée Léon Dierx- Ile de La Réunion »

9h30 à 17h30 : visite libre des collections



Samedi

10h30 à 11h30 : visite guidée en français

13h30 à 15h30 : atelier calligraphie coréenne et origami

15h30 à 16h30 : visite guidée créole



Dimanche

10h30 à 12h30 : atelier sérigraphie

14h30 à 15h30 : visite guidée en français

15h30 à 16h30 : visite guidée en créole

Visites guidées, réservations obligatoires au 0262.20.24.82





MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE Samedi et dimanche : de 9h30 à 17h00

Visite libre du Muséum d’Histoire naturelle

Mini salon du livre nature en partenariat avec les éditions Orphie



Samedi

9h30 – 12h00 : Dr Patrick Durville

Dédicace des ouvrages

10h30 Conférence : « Objectif 1000, les milieux profonds de La Réunion »

13h30 – 17h00 : Découvrez les oiseaux de La Réunion avec les vidéos de Yabalex. Puis testez vos connaissances avec un quizz. Glissez vous derrière un filet de camouflage pour voir comme un photographe animalier



Dimanche 9h30 – 12h00 : Isabelle Hoareau

Dédicace des ouvrages

10h30 Conférence interactive sur « Le jardin créole, Croyances et symboles »

13h30 – 17h00 : Matthieu Saliman

Dédicace des ouvrages

15h00 Conférence sur la faune et la flore des Mascareignes.



LAZARET DE LA GRANDE CHALOUPE Samedi et dimanche : de 9h30 à 17h30

Exposition : « Archéologies des Migrations »

Du Service Régional de l’Archéologie (DAC Réunion) et de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives)



Projection du film « Marmay L’avenir »

Court-métrage du RSMA de La Réunion, réalisé avec le CNJOI (Canal Numérique Jeunesse Océan Indien), en partenariat avec le Lazaret de La Grande Chaloupe



Visites libres et guidées des expositions du Lazaret N°1



Exposition Le Lazaret de La Grande Chaloupe « Quarantaine et Engagisme »

Samedi et dimanche en visite libre toute la journée

11h à 12h et de 15h à 16h : deux visites guidées par jour de 11h à 12h et de 15h à 16h



Exposition « Métissage végétal » et jardin de plantes aromatiques et potagères du lazaret n°1

Samedi et dimanche en visite libre toute la journée

10h à 11h : une visite guidée le dimanche

Réservation visites guidées au 0692 97 40 40 / lazaret-grandechaloupe.fr



Ateliers recherches généalogiques

Avec le Cercle Généalogique de Bourbon

Dimanche toute la journée



MUSEE HISTORIQUE DE VILLELE Samedi et dimanche : de 9h30 à 17h30

Maison Principale

Rez-de-chaussée :

Visites libres ou guidées en créole / français / anglais

Etage : Archéocapsule : « Archéologie de l’esclavage colonial » (exposition temporaire)

Visites libres ou guidées



Hôpital des esclaves / Cuisine / Chapelle

Visites libres



Jardins

Visites botaniques : découverte des espèces du domaine de Villèle avec Patrick Coukan 10h et 11h30 / 14h00 et 15h30 samedi / dimanche



Sucrerie

Visites guidées ancienne usine à sucre Desbassayns, par l’historien Xavier Le Terrier : 10h30 et 14h00 samedi et dimanche



Projection à la Chapelle Pointue

Projection du film réalisé par IMAGO (Jacques Ledoux, réalisateur et Thierry Hoareau,photographe) campagne de restauration de la Chapelle de 2002-2003



Dimanche 20 uniquement : de 9h30 à 17h30

Atelier autour de l’exposition Archéocapsule : « Archéologie de l’esclavage colonial » et jeux divers



MUSEE DU SEL Samedi et dimanche : 9h30 à 17h30

Visites guidées des salines et de l’exposition « Sel, Sira Shingo, les salines de l’océan Indien »

10h00 et 14h00

Atelier tressage de vacoa : création collective d’une maquette du site de la Pointe au Sel :

10h00 et 14h00 à partir de 8 ans

Atelier jouets optiques : création de thaumatrope, zootrope

9h30 et 13h30 – 15h00 : de 7 à 12 ans

Atelier modelage pour les petits de 4 à 6 ans : 10h00 et 14h00

Balade en charrette à 10h et 14h00



Dimanche :

Restitution de la résidence de l’artiste Masami Yamazaki

10h00 : Exposition « Blanc », Présentation des œuvres réalisées



JARDIN BOTANIQUE Vendredi 16 septembre : de 9h30 à 17h30

9h00 à 17h00

Visite libre en autonomie du livret pédagogique « bienvenue à Mascarin »

Réservation uniquement par mail karine.orange@cg974.fr



Samedi et dimanche :

Conférence (kozman) et animations culinaires

14h00 à 16h00 : « Le peuple des brèdes » avec les chefs Christian Virassamy-Macé et Romain Durand

Réservation : dominique.virassamy-mace@cg974.fr



Samedi et dimanche :

9h00 à 17h00 : présence de la romancière Lisiane Bernadette Thomas

Réunionnaise, Lisiane Bernadette Thomas évoque le patrimoine réunionnais dans ses ouvrages



Samedi :

14h30 : Visite guidée : Thème « La collection Réunion », visite sur l’aspect historique du lieu

16h00- 17h30 : Spectacle : défilé de personnages de la famille de Chateauvieux ou de la cour du domaine pour un récit théâtralisé dans le jardin.

jauge 60 spectateurs / réservations : resa@hitoire-de.fr



Dimanche :

10h00 à 12h00 et 15h30 : Visite guidée : historique du domaine de Chateauvieux à Mascarin et des collections végétales de La Réunion

réservations : resa@hitoire-de.fr







