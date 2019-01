Les moustiques vous préfèrent-ils ?

Ces insectes suceurs de sang et dont la piqure provoque une réaction urticante, ont un système olfactif développé pour capter les odeurs. Parmi leurs senteurs préférées, le dioxyde de carbone et la sueur sont en tête d’après France Info.



C’est pourquoi les corps à la température plus élevée ou expulsants plus de CO2 sont les plus attaqués. Cela concerne notamment les personnes en surpoids, les femmes enceintes, ou les buveurs d’alcool.



Et ce n’est pas tout, les moustiques ont également des préférences en matière de groupes sanguins : ils choisissent deux fois plus le groupe O que le groupe A par exemple.