A la Une . "Les mots en l’air", quand la jeunesse du Tampon s’approprie l’éloquence

Mercredi 8 juin s’est tenu le Gala d’éloquence "Les mots en l’air" au théâtre Luc Donat. Ce concours a permis aux élèves de la commune du Tampon découvrir et apprendre l’art de jouer avec les mots devant un public. Une expérience enrichissante qui offre aux élèves une clé de réussite pour leur avenir. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 10:03

"Ils étaient 602 au départ à vivre cette aventure. Non. Ils étaient 602 à vivre 602 aventures", annonce Jean-Luc Malet en préambule du gala d’éloquence "les mots en l’air". Depuis plusieurs mois, le comédien a préparé et entraîné les élèves du Tampon à utiliser les mots pour exprimer ce qu’ils ont à l’intérieur d’eux.



Résultat, les jeunes se sont emparés de cet outil pour clamer devant un théâtre Luc Donat rempli ce qu’ils ont besoin de faire sortir. Ils étaient donc 602 au départ à apprendre l’éloquence, mais seul 37 ont été sélectionnés pour monter sur scène pour des scènes comprises entre 2 et 5 minutes.



Âgés entre 8 ans et 15 ans, ils ont tous eu le courage d’exprimer le message qu’ils avaient à partager. Si certains ont brillamment joué la carte de l’humour, avec des thèmes comme les cyclones ou ranger sa chambre, d’autres ont préféré aborder des thèmes qui les touchent comme l’écologie, l’égalité homme-femme ou le harcèlement scolaire.



Mais là où le public était sidéré, c’est lorsque certains ont su partager leurs blessures profondes. Certains ont pu aborder le rejet que leur procure leur handicap, d’autres la souffrance générée par leur obésité. Des thèmes comme la disparition d’un être cher, le divorce des parents ou encore la solitude ont pu être abordés. L’un des moments marquants restera cette jeune fille de 11 ans trouvant comment exprimer l’agression sexuelle dont elle a été victime.



Des scènes intenses qui font comprendre ce que le comédien disait en parlant de "602 aventures". Un gala inoubliable pour les élèves permis grâce au soutien de la ville du Tampon, de l’Académie de La Réunion, la DAAC et la DAC-R.





