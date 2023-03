La grande Une Les motions de censure rejetées, le gouvernement sauvé

Réuni depuis tout à l’heure pour examiner les deux notions de censure déposées (par le RN et par le groupe LIOT), l’assemblée a rejeté les deux textes. Comme prévu, les députés LR ont majoritairement boudé le texte transpartisan, respectant la consigne du président du parti, Eric Ciotti. Par La rédaction - Publié le Lundi 20 Mars 2023 à 21:48





Les députés opposés au texte sur les retraites n’ont pas réussi à faire plier le groupe LR. Pour faire adopter la motion de censure, il aurait fallu qu’une trentaine de parlementaires de droite vote le texte. C’était sans compter la détermination d’ Malgré quelques hésitations à droite, notamment Aurélien Pradié qui a confirmé ce matin qu’il voterait la motion de censure du groupe LIOT, l’assemblée accorde de nouveau la confiance au gouvernement d’Elisabeth Borne. Finalement la motion de censure transpartisane a été rejetée et échoue avec 278 voix, sur les 287 requis.Les députés opposés au texte sur les retraites n’ont pas réussi à faire plier le groupe LR. Pour faire adopter la motion de censure, il aurait fallu qu’une trentaine de parlementaires de droite vote le texte. C’était sans compter la détermination d’ Eric Ciotti à menacer tout frondeur d’exclusion du groupe , voire du parti.

Ces votes interviennent après une semaine particulièrement tendue , à l’assemblée comme dans la rue . Preuve que la manière de procéder du gouvernement n'est toujours pas digéré, le groupe LFI a demandé plus tôt dans la journée une commission d’enquête sur d’éventuelles pressions exercées par le gouvernement sur des parlementaires pour qu’ils soutiennent le texte.