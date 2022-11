A la Une Les motards manifestent contre le contrôle technique

À l’initiative de la Fédération française des motards en colère 974, un rassemblement devant la préfecture est organisé ce dimanche. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 26 Novembre 2022 à 07:05





La Fédération française des motards en colère 974 (FFMC) organise ce samedi une manifestation devant la préfecture pour s’opposer à cette décision. Deux convois sont organisés pour se retrouver au Barachois.



Dans le sud, les deux-roues ont rendez-vous à 9h devant le Décathlon et s’élanceront une demi-heure plus tard. Ils feront une pause à la station de Vue Belle où les attendent les motards de l’Ouest, avant de se diriger tous ensemble vers la préfecture à 11h.



Déjà évoqué et abandonné en 2015 , le sujet du contrôle technique pour les motos est revenu dans l'actualité l'année dernière. Malgré l'abandon du gouvernement sur ce projet, le Conseil d'État a instauré la mesure qui pourrait être mise en place en 2023.



