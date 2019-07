A la Une . Les montants de l'allocation de rentrée scolaire qui sera versée le 1er août à La Réunion L’ARS est une aide financière versée par l’état aux familles modestes. Elle sera versée le 1er août 2019 à La Réunion.

L’allocation de rentrée scolaire sera versée le jeudi 1er août 2019 dans les départements de La Réunion et de Mayotte.



Elle sera versée le mardi 20 août en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. Environ 5 millions d’enfants et 3 millions de familles sont concernés, annonce la ministre de la Santé Agnès Buzyn.



Les montants de l’allocation de rentrée scolaire 2019 sont connus. Ils n’ont que très peu changé par rapport à l’année dernière. Son montant varie en 2019 entre 368,84 euros et 402,67 euros en fonction de l’âge de l’enfant.



Soumise à condition de ressources, son montant s’élève à 368,84 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, à 389,19 euros pour les enfants de 11 à 14 ans et à 402,67 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans (sauf à Mayotte*).

Qui peut bénéficier de l’ARS ?



Cette prime de rentrée scolaire 2019 est réservée aux parents d’enfants nés entre le 16 septembre 2001 et le 31 décembre 2013 inclus. Il faut savoir que l’âge des enfants pris en compte pour déterminer le montant auquel vous pouvez prétendre est celui au 31 décembre de l’année de versement.



Peut-on prétendre à la prime de rentrée scolaire en maternelle ?



Cette prime de rentrée scolaire versée par la CAF vise à aider les familles touchant de faibles revenus. Elle permet de prendre en charge les différents frais liés à la rentrée scolaire. Il est important de noter que l’Allocation de Rentrée Scolaire ne concerne pas les enfants en maternelle ainsi que ceux de plus de 18 ans même s'ils sont encore scolarisés.





*A Mayotte, le montant de l’ARS est de 370, 69 euros pour les enfants inscrits en école primaire, 391,14 euros pour les collégiens et de 404,69 euros pour les lycéens. Le plafond de ressources est spécifique dans ce département. Zinfos974 Lu 3790 fois





Dans la même rubrique : < > Qui se cache derrière le rachat des 4 Jumbo Score ? Éperon : Des pompiers en intervention menacés par un homme armé