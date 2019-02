Les moines de Shaolin sont arrivés à La Réunion

Vers 10h ce samedi 16 février, une troupe chinoise de la province du Henan accompagnée de plusieurs moines Shaolin est arrivée à l’aéroport de La Réunion, accueillie par Monsieur Chen Zhihong, Consul Général de la Chine et plusieurs responsables des associations.



Venue dans le cadre des festivités du nouvel an chinois, cette troupe va présenter un fascinant spectacle pour les spectateurs réunionnais. C’est la première fois qu’une troupe officielle de la province de Henan arrive à La Réunion.



Avant d’arriver à La Réunion, ils ont fait des spectacles aux Pays-Bas. Parmi les vingts artistes de la troupe, 9 moines ont eu l’occasion de se produire en Chine pour accueillir le président de la Russie et le président des Etats-Unis.



Ils resteront à La Réunion jusqu’au samedi 23 Février. Pendant ce séjour, ils vont donner des représentations publiques: ce soir 20h30 à Saint Paul, demain 17h30 à Saint Leu puis le vendredi 22 à 19h30 à Saint André. Venez découvrir la meilleure troupe de Kungfu chinois et les arts martiaux de Shaolin.