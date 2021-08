A la Une . Les modalités de la rentrée scolaire à La Réunion

La rectrice de l'Académie de La Réunion et la présidente de Région se sont rendus au lycée Sarda Garriga pour évoquer le dispositif sanitaire en vue du retour dans les salles de classe ce lundi 16 août. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 13 Août 2021 à 11:52

La rentrée scolaire se tient ce lundi 16 août. La rectrice de l'Académie de La Réunion, Chantal Manès-Bonisseau a notamment évoqué le dispositif de campagne vaccinale qui sera mis en place dans collèges et les lycées.



Le protocole sanitaire



"J'ai reçu les fédérations de parents et les syndicats. Les parents souhaitent que la rentrée se fasse, ils ont besoin d'être rassurés", précise-t-elle avant d'ajouter, "l'école protège les enfants dans un cadre sécurisé dans le cadre d'un protocole sanitaire renforcé."



Vaccination des élèves



"La vaccination des élèves se fera dans le dialogue. La vaccination se fera avec l'autorisation des parents jusqu'à 16 ans", rappelle la rectrice.