Les modalités de circulation des voyageurs changent ce lundi: La liste des laboratoires ouverts ce dimanche pour un test PCR

En raison des modalités de circulation des voyageurs en provenance ou à destination de La Réunion qui changent à compter de ce lundi 18 janvier 2021, la préfecture de La Réunion communique la liste des laboratoires ouverts ce dimanche pour effectuer un test RT-PCR avant l'embarquement. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 16 Janvier 2021 à 16:39 | Lu 642 fois

Liste des laboratoires ouverts ce dimanche:



Public prioritaire : voyageurs embarquant sur un vol dans les 72 heures Sur présentation du billet d’embarquement



Cerballiance -Le Port Rue Alsace Lorraine, 97420 Le Port Tél. :02 62 22 43 43

• Ouvert ce dimanche uniquement 9h à 12h sans rendez-vous



Laboratoire médical de Saint Benoit - Site de Bras Fusil Pôle Sanitaire Est (GHER), RN3, Zac Madeleine - 97470 Saint-Benoit

• Ouvert le dimanche sur rendez-vous de 9h00 à 12h30 Tél. : 02 62 98 88 38



CHU Site de Felix Guyon – Saint Denis Allée des Topazes, 97405 Saint Denis

• Ouvert le dimanche sur rendez-vous de 8h à 12h et de 13H30 à 16H30 Tél. :02 62 90 67 31



CHU Site Sud – Saint Pierre AV François Mitterand, 97448 Saint Pierre Tél. :02 62 71 78 52

• Ouvert le dimanche sur rendez-vous de 8h20 à 15H30



Le laboratoire Reunilab sera présent à l’aéroport Roland-Garros les 17 et 18 janvier, les matins de 8H à 12h dans un espace dédié dans le café LINDO au 1er étage dans l’aéroport.



Pour rappel, les modalités de circulation de voyageurs entre La Réunion, Mayotte et la métropole vont être renforcées à compter de lundi, afin de lutter contre la propagation du coronavirus et en particulier des variants.

Motif impérieux obligatoire entre Mayotte et La Réunion



Les voyageurs auront l’obligation de justifier d’un motif impérieux pour circuler en provenance ou à destination de Mayotte.



Les déplacements entre Mayotte et La Réunion ou La Réunion et Mayotte sont donc interdits sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.



Les voyageurs devront renseigner une attestation déclarative justifiant du motif de leur déplacement entre les deux territoires et compléter de documents justificatifs.



Test RT PCR obligatoire pour tous les voyageurs avant embarquement



Les voyageurs âgés de plus de 11 ans à destination ou en provenance de La Réunion devront justifier des résultats négatifs d’un test RT-PCR réalisé au moins dans les 72 heures qui précèdent leur embarquement.



Ils pourront réaliser ces tests auprès des laboratoires sur présentation de leur billet d’avion.



En complément, ils devront fournir une attestation sur l’honneur précisant qu’ils ne présentent aucun symptôme et n’ont pas été en contact avec une personne atteinte du Covid-19 dans les 14 jours qui précèdent.



Septaine de précaution avec test à J+7 pour tous les voyageurs



A leur arrivée à La Réunion, les voyageurs auront l’obligation morale et civique de réaliser une septaine autrement dit de s’isoler à domicile ou dans le lieu de son choix pendant une période de 7 jours.



Cette période de 7 jours permet de s’assurer que les voyageurs ne sont pas dans la phase d’incubation du virus et d’éviter toute contamination.



Réaliser une septaine veut dire :



• S’isoler à domicile

• Protéger les personnes vulnérables ou les proches en refusant tout contact pendant la période 7 jours.

• Faire appel à un proche pour réaliser les courses



A l’issue de ces 7 jours d’isolement, les personnes se seront engagées à réaliser un test RT-PCR. Ce test permet de limiter la propagation du virus sur le territoire.



Pour une prise en charge rapide, des sites sont dédiés au dépistage des voyageurs :



• Le centre de dépistage COVID-19 de Saint-Denis (initialement situé au Stade de l’Est) est délocalisé :  À partir du 11 janvier 2021 : à Sainte-Clotilde, au grand parking de l’Office Municipale des Sports, Route du Butor 97490 Sainte-Clotilde (à côté du CREPS, boulevard sud)  À partir du 18 janvier 2021 : à Sainte-Clotilde, au Parc des Expositions NORDEV 1, rue du Karting, 97490 Sainte-Clotilde (accès rue Kerveguen)

• La salle Mahavel (Saint-Pierre, ravine des cabris) • La mairie annexe de la Saline les Bains (Saint-Paul)



Le dépistage se fait sans rendez-vous de 10h15 à 12h30, sur présentation de votre carte d’embarquement, d’une pièce d’identité et de votre carte vitale.



Les voyageurs devront donc fournir avant une attestation sur l’honneur précisant qu’ils ne présentent aucun symptôme et n’ont pas été en contact avec une personne atteinte du Covid-19 dans les 14 jours qui précèdent.



Cette attestation les engage également moralement à réaliser une septaine et un test RT-PCR à J+7



