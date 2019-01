Les modalités d'organisation du grand débat national dévoilées

Le Gouvernement engage à compter de ce mardi un grand débat national inédit sur quatre thèmes qui couvrent des grands enjeux de la nation : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.



En première ligne des doléances des citoyens, les maires de France vont tenter de faciliter la tenue de débats locaux afin que les échanges s’engagent entre tous et que chaque citoyen puisse y contribuer, selon la formule imaginée par le gouvernement.



Ce lundi soir, sur le perron de Matignon, le Premier ministre a décliné les modalités d’organisation et la méthodologie qui sera employée ces deux prochains moins aux quatre coins du pays pour cet exercice inédit à si grande échelle.



5 personnalités désignées



Par ailleurs, Edouard Philippe a dévoilé qu'un collège de cinq "garants" va être nommé vendredi pour "garantir l’indépendance" du grand débat national voulu par Emmanuel Macron pour tenter de sortir de la crise des Gilets jaunes.



Deux de ces cinq personnes seront désignées par le gouvernement, tandis que les trois autres seront nommés respectivement par le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM), le président du Sénat Gérard Larcher (LR) et celui du Conseil économique, social environnemental, Patrick Bernasconi, a fait savoir le cabinet du Premier ministre Édouard Philippe. "C’est un exercice inédit qui doit permettre aux Français de dire ce qu’ils souhaitent. Il faut que ce soit bien organisé, avec des principes de transparence et d’impartialité", a déclaré Edouard Philippe dans la cour de Matignon.



Comment participer ?



Dès le 15 janvier et jusqu'au 15 mars 2019, la plateforme numérique du grand débat national permettra à tous les citoyens, élus, organisations à but lucratif ou non lucratif souhaitant organiser des réunions locales de s’enregistrer et de recevoir le kit d’accompagnement des réunions et toutes les informations nécessaires pour la bonne tenue des débats.



Où participer ?



Chacun pourra avoir accès à la liste des débats organisés dans sa région sur le site internet du Grand Débat National. Ce site permettra à ceux qui le souhaitent de s’enregistrer afin de déclarer un débat qu’il souhaiterait organiser. Un numéro vert France Métropolitaine 0 800 97 11 11 et le 01 82 71 03 39 pour l’Outre-Mer complétera le lancement de la plateforme numérique. Des kits méthodologiques aideront les citoyens notamment les démarches à suivre de la création à la restitution d’une réunion, les bonnes pratiques pour animer et organiser une réunion.



Les contributions des Français pourront être directement déposées sur le site www.granddebat.fr à partir du 21 janvier ou envoyées par courrier postal (Mission Grand Débat - 244, bd Saint-Germain, 75007 Paris).