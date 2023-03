Communiqué Les mobilités, l’angle mort de la Nouvelle Route du Littoral

Après 10 ans de travaux, après plus 2 milliards d’euros, après une empreinte carbone pharaonique, le grand viaduc de route du littoral est entré en fonction ce 1er mars. La nouvelle route, conçue pour protéger les Réunionnais, a enterré sous des tonnes de galets et de béton, les grands projets de mobilité dont notre île a besoin et a consacré avec volontarisme la voiture individuelle. Par NP - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 08:22

Depuis des décennies, les citoyenn.es de La Réunion, prennent toujours leur voiture et subissent les embouteillages toute la journée, partout autour des agglomérations, sur les grands axes et parfois même jusque devant leur case.



L’heure n’est plus au constat et au diagnostic. En 2016 le syndicat mixte des transports deLla Réunion a réalisé une grande enquête sur les déplacements quotidiens des Réunionnais.es. Près d’1,7 million de déplacements par jour à La Réunion se font en voiture ! Près de 35 000 voitures sont immatriculées chaque année et seulement 6% des déplacements domicile-travail se font en bus.



La commission nationale du débat public en 2020, lors du projet Néo, a présenté aux élu.e.s l’aspiration profonde des citoyen.nes : il est urgent d’avoir une alternative crédible et efficace pour se déplacer à La Réunion.



Pour la Voix citoyenne – La Réunion, il est temps en 2023 de consacrer tous nos efforts pour construire un plan de mobilité durable et accessible en 5 axes :



• Investir dans des transports en commun de masse, tant au niveau régional qu’intercommunal. Nous citoyen.ne.s nous attendons la renaissance de chemin de fer de La Réunion et le déploiement d’un puissant réseau de Car jaunes.



• Améliorer les connexions entre différents réseaux des intercommunalités pour rendre plus performants et efficients la mobilité quotidienne.



• Construire des infrastructures de mobilité active sécurisées (marche, vélo) pour les court et moyens déplacements notamment en ville et entre les pôles d’attractivité économique.



• Amplifier la politique de co-voiturage, notamment avec la mise en place de Forfait Mobilité Durable, apparu avec la loi d’orientation des mobilités (LOM) en 2019 et réglementé par le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020. Collectivités et entreprises peuvent se saisir de ce dispositif incitatif pouvant offrir jusqu’à 800 euros par an aux covoitureurs.



• Favoriser le télétravail, pour diminuer le nombre de voitures sur la route dans les quartiers et les grands axes.



L’absence d’une offre de mobilité efficace nuit à la compétitivité de nos entreprises, nuit à l’épanouissement des citoyen.ne.s et nuit à la lutte contre le changement climatique.



Les Réunionnais.es sont prêt.es pour un changement radical en matière de mobilité.



Ouvrons en grand les Etats généraux de la mobilité avec toutes les forces vives de La Réunion !



Nou tout ansamb, nou tien bo, no larg pa

Nou tout ansamb pou La Réynion du 21ème siècle!