Les ministres qui devraient rester dans le nouveau gouvernement Borne

Ceux qui restent



D'après les informations de BFM TV, Bruno Le Maire reste ministre de l'Economie et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Toujours selon BFM TV, l'actuel ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, sera nommé au ministère de l'Agriculture.



L'actuelle secrétaire d'Etat à l'Economie sociale et solidaire, Olivia Grégoire, devrait quant à elle succéder à Gabriel Attal en étant nommée porte-parole du gouvernement.



La diplomate Catherine Colonna, ambassadrice de France à Londres, anciennement porte-parole de l'Élysée et ministre déléguée aux Affaires européennes au cours du deuxième mandat de Jacques Chirac, devrait, elle, être nommée ministre des Affaires étrangères