Les ministres débloquent 8 millions d'euros pour un nouveau commissariat au Port

Les syndicats réagissent



"C'est une grande satisfaction parce que c'est un projet porté par tous les syndicats de Police depuis plusieurs années. Quand on connaît les conditions de travail déplorables de nos collègues du Port, il était grand temps que les ministres se saisissent de la problématique et viennent enfin construire un bâtiment. Il faudra surveiller que les paroles soient suivis des actes", déclare Gilles Clain, secrétaire départemental Unité SGP Police.



"On a déjà eu ce genre d'annonces avec M. Le Roux il y a quelques années et aujourd'hui le commissariat du Port n'est toujours pas construit. On espère que dès les mois qui arrivent, on aura les fonds pour lancer les travaux et les appels d'offre pour lancer la construction. Il est hors de question pour nous de lui donner un chèque en blanc et de le croire sur parole", explique Idriss Rangassamy, secrétaire départemental d'Alliance Police Nationale.