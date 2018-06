Les minis volleyades de l’ouest



Plus de 200 élèves de 11 classes des écoles primaires Caramboles et Combavas ont participé aux Mini Volleyades de l’ouest ce jeudi 21 juin au complexe sportif Carambole. Cette manifestation portée par le service des sports et pilotée par Grégory LEBLE (Association Racine Club de l’Ouest) a réuni quelques joueurs de l’équipe de France de Volley, invités par la Ligue Réunionnaise de Volley.