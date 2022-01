A la Une .. Les milliardaires se sont plus enrichis depuis la pandémie de Covid-19 qu'en une décennie

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la fortune des personnes les plus riches au monde aurait augmenté de 5.000 milliards de dollars pour atteindre un total de 13.800 milliards de dollars, d'après Oxfam. Dans le même temps, 160 millions de personnes ont basculé dans la pauvreté. Par Stéphane Pierrard - Publié le Dimanche 23 Janvier 2022 à 14:56





Pour le magazine Forbes, parmi les dix personnes les plus riches du monde, il y aurait l’entrepreneur et créateur de la marque Tesla Elon Musk, le patron d‘Amazon Jeff Bezos, mais aussi Bernard Arnault, propriétaire du groupe de luxe LVMH, Bill Gates, patron de Microsoft, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, ainsi que l’investisseur Warren Buffett et Larry Ellison, le créateur d’Oracle, numéro un mondial de la gestion de bases de données.



"L’accroissement des inégalités économiques, de genre et raciales et les inégalités entre pays détruisent notre monde", déplore Oxfam.



Un nouveau milliardaire toutes les 26 heures



Parallèlement à cet enrichissement spectaculaire où on constate un nouveau milliardaire toutes les 26 heures, 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté.



D’après Oxfam, cette accumulation utilisée à bon escient pourrait "vaincre l’extrême pauvreté à travers une taxation progressive" et offrir des systèmes de santé publics et gratuits pour tous. "Une taxe exceptionnelle de 99 % sur les revenus provenant de la pandémie des dix hommes les plus riches permettrait de produire assez de vaccins pour le monde, fournir une protection sociale et médicale universelle, financer l’adaptation au climat et réduire la violence liée au genre dans quatre-vingts pays", ajoute l’ONG. Avec cette taxation, la richesse des milliardaires augmenterait tout de même de "8 milliards de plus qu’avant la pandémie".



