Les militants de Jean-Luc Poudroux et Pierrick Robert vont à la chasse aux abstentionnistes

La chasse aux abstentionnistes est ouverte. Depuis ce lundi 8H, le staff des deux candidats qualifiés pour le second tour de la législative partielle sur la 7ème circonscription, ont commencé leur travail de fourmi en préfecture.



Leur mission consiste à consulter les registres mis à disposition par les services de l'Etat. Des registres d'émargement complétés hier lors du 1er tour par les assesseurs en poste dans les 163 bureaux de vote ouverts aux 111.889 électeurs de la 7ème circonscription. Seuls 25.689 se sont déplacés, ce qui représente un réservoir potentiel de 85.279 électeurs abstentionnistes !



Cibler les citoyens qui n'ont pas accompli leur devoir ce dimanche n'est que la première étape du processus pour les deux équipes des candidats qualifiés. Les militants des camps de Jean-Luc Poudroux et de Pierrick Robert devront ensuite arpenter de nouveau les routes de l'ouest et du sud pour frapper au portail des personnes ciblées. Objectif : les convaincre de se rendre aux urnes dimanche prochain.



Le staff des finalistes pourra consulter les registres d'émargement jusqu'à ce mardi après-midi.