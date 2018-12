Les migrants sri-lankais souhaitent demander l’asile

Arrivés vendredi soir sur notre île après avoir voyagé pendant 22 jours à travers l’Océan Indien, les 62 migrants Sri Lankais ont passé leur deuxième nuit sur notre île. Les hommes sont logés dans des hôtels à Saint-Denis pendant que les femmes et les enfants sont hébergés dans une zone d’attente à l’aéroport.



Les chaînes de télé locales ont pu recueillir les témoignages de certains d’entre eux. Ces hommes expliquent avoir quitté leur pays à cause de l’instabilité politique, du danger et de la peur qu’ils vivent au quotidien à cause des persécutions religieuses.



Ils racontent le voyage périlleux qu’ils ont entrepris dans l’espoir d’une vie meilleure : 22 jours en mer, à braver une météo difficile, la soif, la faim, le tout sur un bateau de fortune.

Ces hommes ont indiqué vouloir demander l’asile ainsi et s’entretenir avec un avocat.