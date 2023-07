La grande Une Les métiers de l'esport : Les modérateurs, ou les arbitres du vivre-ensemble dans le chat

Avec un niveau d'interaction plus grand dans le monde du live, la modération reste essentielle pour créer un espace sûr pour les viewers. Leur activité dépasse également le simple arbitrage dans le chat, mais implique aussi de nombreuses autres missions. Rencontre avec Gwendoline, modératrice et responsable de la communication pour la LER. Par MB - Publié le Dimanche 30 Juillet 2023 à 10:00



Rappeler à l’ordre, voir bannir les spectateurs qui dépasse les bornes, c’est la mission du modérateur. Si c’est l’aspect le plus visible pour le viewer - enfin, c'est plutôt l'absence de modération est particulièrement visible - le modérateur doit assurer bien d’autres taches.



L’animation du chat, via des sondages notamment, vise à maintenir l'activité et surtout rendre l'expérience interactive. “Chaque jeu a sa communauté, avec ses références. Il faut donc s’adapter et prendre les codes de chaque communauté”, confie Gwendoline, entre deux lives de Tekken.



“La modération, c’est aussi faire comprendre ce que l’on fait et donner envie aux gens de venir”, poursuit la modératrice. La présentation des partenaires comme des jeux fait aussi parti du job. Avec un seul objectif, avoir des viewers actifs et qui interagissent entre eux et avec l'équipe.