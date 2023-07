La grande Une Les métiers de l’esport : Le régisseur, chef d’orchestre des lives

Grâce à des communautés de joueurs motivés, un petit espace de compétition s’est ouvert sur l’île, permettant l’apparition d’un nouveau secteur pour l’économie péi. Le développement d’internet et des jeux-vidéos, permettent aux métiers du numérique de se développer à La Réunion. L'esport ouvre de nouvelles carrières pour les jeunes réunionnais. Aujourd’hui, rendez-vous donc avec Alexandre, régisseur de Place2geek et de l’Esport Réunion. En charge de la bonne diffusion des retransmissions des matchs. Par MB - Publié le Dimanche 9 Juillet 2023 à 08:38







Un défi pour la petite équipe derrière la compétition, car l'engouement autour des journées de stream dépend autant de la qualité de ce dernier que du niveau des joueurs. Pour tenter de professionnaliser la compétition et s’imposer comme l’acteur incontournable de l’esport à La Réunion, de métiers apparaissent ou se transforment pour répondre aux besoins. C’est notamment le cas pour Alexandre Grondin, le régisseur. En charge de la diffusion du live, il doit gérer l’image des casteurs (présentateurs), tout en veillant à l’incrustation des éléments et la diffusion des matchs.



Une tâche loin d'être facile, et qui nécessite du sang-froid face aux imprévus. Le 9 avril dernier, les compétiteurs péis sur Tekken se sont donnés rendez-vous au Kub, à Saint-Denis, pour la première session de l' Open Season de l'Esport Réunion. Avec aussi bien des tournois en présentiel ou en via internet, tous les week-ends ou presque, les joueurs s'affrontent