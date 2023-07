La grande Une Les métiers de l’esport : Habillage et gestion de matchs pour le second-regisseur

Aider le régisseur, préparer les visuels et les informations qui seront diffusées en direct, voilà les principales tâches demandées au régisseur-secondaire. Parmi les petites mains qui s’activent sans que les viewers ne le sachent, Vincent Poirié est le responsable de ce job très particulier chez Place2Geek. Par MB - Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 à 11:48



Faire apparaître le nom des joueurs, ou incruster leurs caméras sur le live, ou encore créer les visuels qui serviront la compétition. Voilà les missions qu’on peut attendre d’un régisseur-secondaire.



“Cela demande beaucoup de compétences, surtout au niveau de la gestion des joueurs ou des visuels”, confirme Vincent Poirié, le régisseur-secondaire de Place2Geek. “J’ai découvert qu’on peut travailler dans les jeux-vidéos, sans forcément être joueur. On peut être justement entre le joueur et les viewers”, poursuit le jeune homme.