Les mesures pour lutter contre la propagation du covid19



Après une semaine de confinement, les mesures prises par le gouvernement semblent indispensables pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus/covid19. Plus que jamais, nous devons les respecter de la manière, nous devons êtes

solidaires vis à vis de l’ensemble de la population, plus particulièrement des personnes en difficultés, isolées.



La ville de Saint-Paul rappelle les mesures prises depuis le début de l’épisode de confinement.





Ecoles



- Sur décision du gouvernement, l’ensemble des établissements scolaires (maternelle, primaire, collège et lycée) est fermé à l’accueil des élèves.



Cependant, depuis ce lundi 23 mars, en accord avec le rectorat certains établissements accueillent les enfants dont les parents font partie des personnels de soins médicaux. Pour rappel, ces parents doivent apporter le panier repas de leurs enfants dont les modalités d'organisation sont précisées dans le protocole qui est à retrouver sur le site de la ville : www.mairie-saintpaul.fr



- Compte tenu des difficultés rencontrées par plusieurs familles, la date limite pour les inscriptions et réinscriptions scolaires a été reportée d’un mois. A noter qu’il est toujours possible d’effectuer cette démarche via le site internet de la ville : www.mairiesaintpaul.re



- A noter que des cours à distance ont été mis en place par l’Education nationale à l’adresse de l’ensemble des élèves.





Services à la population



Ouverts



- Le service de l’État civil est toujours assuré pour les déclarations diverses (naissances, reconnaissances et décès) à la mairie du centre ville.

- Le numéro Vert Allo propreté est toujours actif. Il faut composer le 0800 097 460



Fermés



- L’ensemble des équipements sportifs (stade, gymnase, piscine) sont fermés au public



- Fermeture des équipements de santé



- Fermeture des médiathèques et bibliothèques



- Les manifestations culturelles et associatives sont annulées /reportées



- Les CASE, Maison pour tous sont fermés et conformément aux dispositions annoncées, les fêtes familiales ne peuvent plus y être organisées.



- Suspension du service de recensement des jeunes de 16 ans



- Site Handi plage fermé pendant la période de confinement



- La surveillance des plages n’est plus assurée



- La baignade est interdite sur l’ensemble des plages de Saint-Paul



- Les jeux d’eau sont fermés au public ainsi que les jardins et sites de pique-nique





Aide à la personne



Le Centre communal d’action sociale (CCAS)



- Un service minimum est assuré par l’équipe administrative et sociale, pour le maintien de l’activité SAAD, l’épicerie sociale et les urgences sociales. Un accueil physique peut-être effectué en cas d’urgence sur RDV.



- l’aide alimentaire d’urgence, « les colis alimentaires », les missions d’évaluation et de prescription se font principalement par téléphone. La remise des colis est effectuée auprès des associations distributrices (Banque Alimentaire des Mascareignes, Croix Rouge, …)



- Les coordonnées du Service minimum :



Standard téléphonique : 0262 45 76 45

Astreinte Veille Sociale : 0692 91 16 35

Service minimum SAAD : 0262 45 76 50



- A noter qu’à la suite des mesures annoncées ce jour par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) concernant les inhumations et les veillées mortuaires, le CCAS de Saint-Paul est dans l’obligation de suspendre sa distribution de colis funéraires à compter de ce jour, lundi 23 mars 2020 Ville de Saint Paul





