Les menus de la 6ème édition de la "Mélodie des Mets Locaux" ravissent les papilles des écoliers

Première manifestation collective d’envergure nationale impulsée par l’Agores -l’intelligence collective de la restauration territoriale- la Mélodie des Mets Locaux, fêtait ce mercredi 20 septembre dans les cantines scolaires de Saint-Paul. Cette manifestation conviait toutes les collectivités participantes à valoriser les approvisionnements locaux et/ou bio et le savoir-faire des professionnels en cuisine. La Ville de Saint-Paul s’est mise au diapason de cette manifestation pour proposer aux jeunes convives un repas placé sous le signe de la découverte des ressources locales et de saison.



Aussi, pour valoriser cette initiative, nous sommes allés à la rencontre des petits écoliers de Bac Rouge qui, à l’unisson, nous ont murmuré que le repas était « bon mais très chaud ». En effet, en entrée, ils ont pu déguster une salade de palmiste venus des producteurs : M. Payet et M. Fontaine de Saint-Pierre et de M. Nativel de l’Etang Salé, suivi d’un carry pintade au combava péi (d’un élevage de la commune de Saint Louis) avec un rougail mangue sans oublier l’accompagnement. Ce dernier était composé de riz et d’une daube citrouille fraîche en provenance de Salazie. Cerise sur le gâteau ! Car il faut « aussi faire plaisir à nos papilles » souligne Estelle Hardy, la diététicienne de la ville de Saint-Paul, le fameux chemin de fer en dessert. De la découverte, au bonheur en bouche pour cette opération qui a su mettre à l’honneur les produits locaux sous toutes ses formes…