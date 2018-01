Les ménages réunionnais moins équipés en automobile que la métropole

Après avoir annoncé le lancement ce jeudi de l'enquête de recensement, l'Insee a fait le point sur l'équipement automobile des Réunionnais. En 2014, 71% des ménages de La Réunion sont équipés d’au moins une voiture, révèle l'institut de sondage. Un taux d’équipement qui reste moins élevé qu’en France de province (84%). Pour l’Insee, cet écart est dû "pour l’essentiel à une proportion plus élevées de ménages sans revenu d’activité" sur notre île.



Les ménages qui comprennent au moins une personne travaillant disposent ainsi plus souvent d’une voiture, puisque ce taux est alors de 88%. "Etre en emploi favorise en effet la perception de revenus stables et suffisants pour acheter et entretenir un véhicule, tandis que la possession d’un véhicule est souvent une condition nécessaire pour rejoindre son lieu de travail", note l’Insee.



82% de ménages équipés à la Possession, 57% au Port



Chez les ménages où aucun membre ne travaille, seuls 48% en sont alors équipés. Et les écarts sont importants entre les communes. "C’est au Port et dans les communes isolées de Cilaos, Sainte-Rose et Salazie que les ménages possèdent le moins souvent une voiture", est-il précisé. À titre de comparaison, 82% des ménages possessionnais en sont équipés contre 57% des ménages portois.



Le parc automobile est ainsi moins important à La Réunion qu’en province, avec une voiture pour 2,5 habitants ici contre une voiture pour 1,9 habitants là-bas. Ce sont ainsi 22% des ménages réunionnais qui ont un 2 véhicules ou plus contre 37% en province. Toutefois, l’Insee fait remarquer que le réseau routier est cinq fois moins dense (4 km contre 20 km pour 1000 habitants).



Ludovic Grondin sur place