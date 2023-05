Les "mêmes sujets" défendus "à chaque fois" par les élus réunionnais

Le président de l'Association des maires fait le bilan des sujets de discussion abordés lors du déjeuner républicain avec la Première ministre ce jeudi : "Ce sont tous les sujets qu’on remonte à chaque fois par les différents ministères. On l’a déjà dit à Jean-François Carenco lors de sa dernière venue, ce sont les problématiques de la souveraineté alimentaire, du logement social, de la vie chère, des monopoles de la grande distribution.”



Serge Hoarau explique que la Première ministre a notamment évoqué des changements dans la réglementation qui encadre la construction de bâtiments. “On a parlé des problématiques des normes dans le bâtiment, de l’adaptation par rapport aux matériaux qu’on utilise, des difficultés d’approvisionnement”, souligne le maire de Petite-Île. La cheffe du gouvernement devrait d'ailleurs faire quelques annonces sur le sujet vendredi matin.



Le premier vice-président du Département chargé de l'agriculture souhaite aussi demander des aides supplémentaires à Elisabeth Borne vendredi après-midi lors de la séquence qui sera dédiée à l'économie agroalimentaire : "Sur la séquence agricole, si on veut aller vers l’objectif de la souveraineté alimentaire. Il faut aider les agricultrices et les agriculteurs. Il peut y avoir la terre nourricière mais s’il n’y a pas les femmes et les hommes pour la travailler, elle ne pourra pas produire."