La grande Une Les mèmes du moment sur le coronavirus et le confinement ☣ On parle d'un phénomène que les moins de 40 ans ne connaissent probablement pas. Traduction : un "mème" est un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur internet de façon humoristique. L'actualité a toujours été une source d'inspiration précieuse pour les amateurs de ces images parfois drôles, parfois piquantes. La crise que nous traversons ne fait pas exception, alors vaut-il mieux en rire ? Réponse en images !





































Zinfos 974 Lu 2429 fois