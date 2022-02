Les membres de la commission provisoire chargée de piloter la CCI sont désignés

Le lundi 31 janvier, le tribunal administratif rendait un jugement qui confirmait l’inéligibilité d'Ibrahim Patel récemment élu à la présidence de la CCI.



Depuis cette date, l’installation d’une délégation pour piloter la chambre de commerce et d'industrie se faisait attendre. Cette "commission provisoire" vient d'être créée par le préfet. Elle est composée de quatre personnalités qualifiées.



Alex How Choon est désigné président de cette commission provisoire. Il est accompagné de Shehnaz Amode Adame, d'Arjouhoussen Mahamadaly qui est désigné trésorier, et enfin de William Giraud. Tous les quatre sont d'anciens membres de la CCI.