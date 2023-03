Courrier des lecteurs Les méfaits de l'irresponsabilité

Par Jacques Dijoux - Publié le Mardi 28 Mars 2023 à 07:37

Un candidat passe son permis pour la deuxième fois. Il échoue, comme on lui avait prédit, en raison de son comportement. Pas content, avec le soutien de sa mère il vient récupérer son dossier, pour changer d'auto-école. Je lui rappelle ses erreurs et les remarques de l'inspecteur : regard trop figé, manque de prise en compte des autres, trois calages moteur, un demi-tour en 3 phases, dont deux phases réussies et la troisième phase, il lâche l’embrayage. Si l'inspecteur n'intervient pas, on éclate les deux pneus sur le trottoir.



Et pour finir, il arrive un peu vite sur un rond-point, puis s'arrête brusquement, alors que le rond point était libre, pour une fois. Celui de derrière, ayant vu qu'il n'y avait personne, a failli percuter. Il était persuadé, que le candidat passait. La mère : pourquoi l'envoyer à l'examen s'il n'est pas prêt ? Non madame il a le niveau pour réussir, mais c'est son indolence, sa légèreté, qui abouti à ce résultat.

L’élève : si zot y pense moin lé pas prêt envoie pas moin l'examen? Tu n'écoutes pas, lui dis- je, je viens de dire le contraire… Ce n’est pas un problème de niveau, mais un manque d'attention. Ce qui est grave en conduite. Ces faits sont trop courants.



L'édito du Jir du 4 mars, relate parfaitement cette situation… tant que les parents et l'institution scolaire soutiendront les élèves, en abandonnant les enseignants au nom de pas de vagues, et faire du chiffre au bac, il ne faudra pas s'étonner de l'irresponsabilité des ados, et des jeunes adultes. les professionnels doivent bien sûr s'interroger sur leur pratique.



Mais il y a un vrai problème chez les apprenants et certains parents. Et ce n'est pas en stigmatisant, les enseignants, que l'on apportera des solutions. Fixons le cadre en collaboration avec les praticiens, et laisser faire les pédagogues.



Notre administration, la DEAL, le ministère de l’intérieur, ne soutient pas non plus, les enseignants de la conduite… Récemment. un candidat nous a proféré avec insolence, des violentes menaces. Je l’ai signalé à la DEAL, je n'ai obtenu aucune réponse. Tout est fait, pour nous rendre responsable du taux de réussite !



Comment faire, quand vous êtes face à des jeunes, qui ont des difficultés de compréhension, de mémorisation, d'habileté, et de surcroît indolents .. ? 70 % des apprenants sont concernés. Déjà en 1980, Paul GHUT professeur de philosophie à Dijon écrivait : "France ton enseignement fout le camp". Comme il avait malheureusement raison !



On cajole l'élève client, futur électeur. On fustige le coût du permis. on nous considère comme des "pédagogistes". On n'arrête pas de refonder les programmes de formation. On veut nous professionnaliser. on nous labellise, on nous surcharge de tâches administrativo- pédagogiques. Mais c'est pour la bonne cause.



Nous rendre efficace pour mieux former des élèves, et réduire le risque routier. je souscris bien sûr à l'efficience d'un système. sauf que ce sont les contrôles et sanctions qui ont fait baisser le nombre et la gravité des accident. C’était un passage obligé. il est temps maintenant, de responsabiliser. On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque automobiliste, alors il faut contraindre la responsabilisation. Éventuellement. imposer à l'auteur de l'accident de verser trois mois de ses revenus à sa victime. Chacun se montrera alors plus attentif, et vous verrez le nombre d'accidents baisser. q



Qu'attend-t-on d'ailleurs, pour obliger l'auteur de l'accident de suivre un stage de récupération de points, alors qu'on oblige les infractionnistes. Si on minimise, les incivilités, et qu’on n'éduque pas nos enfants, les individus irresponsables, créeront une société violente.