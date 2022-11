A la Une . Les médicaments collectés à La Réunion servent de...combustible en métropole

Alors que Cyclamed, l'éco-organisme chargé de récupérer les médicaments non-utilisés, fête ses 30 ans, La Réunion apparaît comme une bonne élève en la matière. En 2021, ce ne sont pas moins de 90 tonnes de médicaments qui ont été rapportés dans les 250 officines de l'île. Par La rédaction - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 18:15

Les médicaments ne sont pas des déchets comme les autres. Entre une mauvaise utilisation, par les séniors, une ingestion accidentelle par des enfants, sans même parler des médicaments périmés, leur récupération est une question de santé publique. Les principes actifs qu'ils contiennent renforcent également le besoin de les traiter, car ces derniers peuvent avoir un impact sur l'environnement.



Récupérer ces médicaments non-utilisés (MNU) est justement la mission de Cyclamed, éco-organisme créé en 1993. Financé par l'industrie pharmaceutique, Cyclamed récupère les médicaments que les particuliers rapportent dans leur pharmacie. Ce dispositif est gratuit pour tous les patients et permet de récupérer près de 1000 tonnes de médicaments chaque mois sur toute la France.



"À La Réunion, ce sont 90 tonnes qui sont récupérées et envoyées au Havre. Là-bas, elles sont valorisées en énergie et en chauffage. Mais nous avons plus d'une cinquantaine d'unité de valorisation énergétique sur tout le territoire", précise Thierry Moreau Defarges, président de Cyclamed. "Cela correspond à la consommation d'une ville de 5000 habitants, soit l'équivalent de la ville de Cilaos", précise le président.

Les Réunionnais, bons élèves par rapport à l'Hexagone



"Il faut savoir que 60% des médicaments consommés sont liés à des maladies chroniques. Mais on vend moins de médicaments à La Réunion, en moyenne 36 boîtes par habitant, contre 41 en métropole. Et les Réunionnais les rapportent plus, avec 3,26 par an, contre 2,44 dans l'Hexagone, poursuit Thierry Moreau Defarges, on doit encore étudier la question pourquoi on vend moins de médicaments ici, mais le fait que la population soit très jeune joue sans doute un rôle."



"L'un des conseils que je donne souvent est d'avoir une armoire à pharmacie, si possible ailleurs que dans la salle de bain pour éviter l'humidité. Il faut, à minimum, trier cette dernière une fois par an. Et si on a un doute sur le fait que la boîte que j'ai en face de moi est bien un médicament, on peut aller sur le site de Cyclamed. Nous avons un moteur de recherche qui est mis à jour en temps réel avec les données de l'ANM. Petite nouveauté de 2022, nous incitons les gens à jetter les boîtes et notices dans la poubelle jaune avant de rapporter le reste à la pharmacie", ajoute Thierry Moreau Defarges.



Avec un budget de 11 millions d'euros en 2021, Cyclamed a pu récupérer 13 800 tonnes de médicaments l'année dernière. Depuis 2005, le nombre d'unités vendues en France est passé de 3,5 millard à 2,7, soit une baisse de 20%.