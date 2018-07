Les médiateurs interviennent au Camping Ermitage Lagon

Vous souhaitez vous aussi participer à nos animations et événementiels ? Restez connectés !

D’autres interventions sont prévues dans les prochains jours sur le territoire !



Ces animations attirent de plus en plus les locataires du camping. Cet après midi par exemple, plus de 80 personnes y ont participé dans une ambiance très conviviale et en musique. Et les participants sont unanimes : » les messages passent mieux par le jeu et la musique » !