Les médias, par-delà le BIEN et le MAL

Lundi 13 Février 2023

Mes pensées de ce dimanche soir, et mon premier écrit de ce mois de février 2023, me ramènent au domaine de la politique, que l’on peut penser être une perte de temps. Pourquoi parler de politique me direz-vous ? A quoi cela sert-il de parler encore une fois de politique, de cette politique française qui n’est ni intéressante, ni importante, ni en danger ?



C’est bien cela qui pose problème au fond. Cette pensée sur ce qui est important, ce qui est vital, ce qui est fondamentalement vital, et ce qui ne l’est pas. Si on écoute les uns et les autres, si on lit les journaux, consulte les médias …



- La guerre en Ukraine ? Vital. Horrible. La guerre aux portes de l’Europe.



- La répression en Algérie contre le Hirak ? Horrible. Un régime en passe de totalitarisme. Un régime qui traque ses derniers contestataires …

- Les tremblements de terre en Syrie et en Turquie ? Horrible. Heureusement, l’aide internationale afflue ! Pas un mot pourtant sur ces biens courageux sauveteurs français ou occidentaux qui se rendent dans ces coupes gorges où il ne faisait mettre les pieds lorsque l’on est occidental il y a à peine encore quelques semaines.







- Le mouvement de contestation syndicale de la réforme des retraites françaises ? Une lubie d’enfants trop gâtés, de fainéants invétérés alors que tous les peuples européens ont courageusement et intelligemment relevé l’âge de départ à la retraite à 65 ans voire 67 ans !



C’est bien tout ceci qui pose problème. La couverture médiatique des événements qui secouent ou qui touchent le monde est analysée à travers le prisme d’une caste de journalistes et de commentateurs politiques qui ne voient le monde qu’en fonction d’une certaine grille de lecture.



Certes ils sont indépendants, certes ils sont libres, mais ils pensent tous pareils, ils sont tous formés au travers du même moule, formatés au travers des mêmes impératifs : metoo,

Mais tous ces mouvements, tous ces politiques, tous ces médias ont une vision bien particulière de la démocratie. La démocratie n’est pas de penser librement, mais de penser comme tout le monde, de penser BIEN, de penser DROIT (ou plutôt GAUCHE vaudrait-il mieux dire). Sauf bien sûr qu’à GAUCHE, il est de mauvais ton de battre ou de frapper sa femme, d’être soupçonné d’être violent avec sa femme, ou de défendre l’un des vôtres qui est tombé (Strauss-Kahn, Quatennens…).



Il y a une chose qui ne peut être pardonné : le fait de défendre un tel homme, un homme condamné pour violence envers sa femme. La présomption d’innocence ? Elle ne peut pas exister dans un tel cas, dixit Mme Rousseau et les louves alpha écologistes. Seules les femmes comptent !



La démocratie selon ces gens, c’est détruire, c’est combattre tout ceux qui s’opposent à eux, tous ceux qui véhiculent des opinions contraires à leurs valeurs, mais défendre sur la base de la liberté d’opinion toute attaque, toute critique contre eux, leurs journaux, leurs idées, leurs médias.



En fait, leur vision de la démocratie, c’est une capacité à s’offenser, à s’offusquer à sens variable.



C’est Macron et les syndicats, c’est la phrase de Macron et «la capture de l’intérêt général par des gens au ­profit de leurs intérêts particuliers». Quand c’est lui-même ou ses affidés qui en profitent, cela semble tout à fait normal, conforme à la morale et à la démocratie, mais lorsque ce sont des responsables syndicaux, il s’agit alors d’intérêts particuliers corporatistes.



C’est l’injonction faites aux syndicats par Macron de laisser jouer le libre exercice de la démocratie, du débat au parlement, même si j’y mettrais fin dès que je le voudrais par le biais d’un recours à l’article 49.3 de la Constitution si le débat s’éternise. Les syndicats empêchent le libre fonctionnement de la démocratie quand ils manifestent, mais pas le gouvernement quand ils actionnent le 49.3 ?

De même lorsque le musicien Roger Waters défend ou prend parti pour la Russie devant le conseil de sécurité de l’ONU, c’est MAL, mais lorsque c’est Zelensky qui déambule un peu partout, parle devant toutes les assemblées internationales, c’est BIEN, c’est BEAU, c’est GRANDISSIME.

Au fond, nous sommes tous responsables de ces travers. Nous individuellement. Les français collectivement. Pour avoir voté pour Macron en 2017 et en 2022, malgré sa politique économique et sociale démarrée dès les ordonnances Macron de 2017, malgré sa politique de confinement et d’enfermement des français pendant la crise du coronavirus, en 2020, malgré la réforme des retraites que l’on savait, que les syndicats de salariés et patronaux savaient être, dans son programme électoral lors de la présidentielle de 2022.



