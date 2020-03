Les médecins spécialistes libéraux exclus de la téléconsultation ?

Dans son communiqué du 21 mars 2020, l'Ordre des Médecins de la Réunion (ODM Réunion) recommande "la téléconsultation se devant dêtre favorisée car excluant tout risque de contamination", cela apparaissant au Syndicat des Médecins Libéraux la Réunion (SML Réunion) effectivement pertinent car tout à fait justifié avec le coronavirus.



Par contre, "le médecin traitant reste l'interlocuteur prioritaire pour le suivi de ses patients", l'ODM Réunion se déclarant par ailleurs "attentive au détournement du parcours de soins (patient - médecin traitant", enfin "les écarts de déontologie pourront faire l'objet de poursuites disciplinaires et de sanctions de la CGSS", apparaît au SML Réunion particulièrement injuste, discriminatoire et nuisible aux patients malades.



Le SML Réunion DÉNONCE UNE APPARENTE EXCLUSION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES LIBÉRAUX DE PREMIER RECOURS DE LA TÉLÉCONSULTATION. En effet des cas de coronavirus peuvent très bien se révéler par une affection ou des troubles pouvant relever de spécialités. Pour seul exemple de nombreux cas d'anosmie révélatrices (perte de l'odorat).



Dans l'intérêt des patients et pour des diagnostics le plus précoces possibles, le SML Réunion exige le droit pour les médecins spécialistes réunionnais soucieux de rendre service et qui le souhaitent de pouvoir pratiquer la téléconsultation.



Docteur Humbert Gojon

Président SML Réunion