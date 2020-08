Les médecins ont fait leur boulot ou "L'affolement mondial expliqué aux nuls"

La médecine n'est pas une science exacte sauf le Vidal (1) sur lequel se reposent certains médecins incompétents: maladie 01, médoc 36. Maladie 02, médoc 44, maladie 03, médoc 73. Etc. En l'occurrence, un simple ordi ferait mieux l'affaire. Mais, panique à bord, le Vidal n'a rien prévu pour la maladie de corona. Alors, branle-bas de combat, on fait donner la Garde et l'Arrière Garde, on consulte les Oracles et on prend vite les décisions qui s'imposent. Manque de pot, les oracles médicaux envoient dans le meilleur des cas, des messages flous mais, le plus souvent, des messages apocalyptiques. On ne sait jamais, si le pire devait arriver, le Président de la république ne pourra pas nous dire qu'on ne l'avait pas averti. Nous, les toubibs, on est couverts. Les riches, les pauvres peuvent mourir par milliers, on a fait notre boulot. C'est vrai, on pourrait penser que nous sommes trop nombreux et certains, par idéologie ou par intérêt, ont peut-être la tentation d'en faire disparaître une partie. Deuxième hypothèse, la Nature elle-même (ou Dieu) nous inciterait à l'autodestruction (apocalyptique ?). Troisième hypothèse : les grands équilibres naturels qui, depuis la nuit des temps, façonnent l'évolution du vivant et du minéral, rectifieraient tout naturellement la périlleuse excroissance humaine ? Le fait est là, il y a un malaise. Fini l'équilibre Homme/Nature des tribus primitives, finie la régulation par les guerres. Nous sommes, semble-t-il entrés dans une troisième phase : la décadence, la dégénérescence, le vieillissement naturel de notre espèce. Notre intelligence nous permettra-t-elle d'échapper à ce funeste destin ? Notre ami Henri LABORIT n'y crois pas trop : « Tant qu'on n'aura pas enseigné, aux hommes de la planète comment fonctionnent leurs cerveaux et comment ils l'utilisent pour dominer l'autre, il y a peu de chance que quelque chose change ».



Et vous, qu'en pensez-vous ?



François-Michel MAUGIS